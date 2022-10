Rudy Balcaen passe la main au BBC Leuze

Une quatrième défaite en autant de sorties et de nouvelles blessures dans l’effectif auront eu raison de la détermination du coach flandrien, qui pense avoir fait le tour de la question. "À l’aube d’un match déjà crucial à Maffle, c’était le bon moment pour me retirer. Mon message ne semblait plus passer et je ne ressentais d’ailleurs plus le même enthousiasme que la saison dernière chez mes joueurs. Nous nous séparons donc en très bons termes et je vais maintenant donner le maximum pour atteindre notre objectif en dames", confiait-il hier. Pourtant, aucun des quatre revers, quoique parfois larges dans les chiffres, ne pouvait lui être imputé puisqu’après une courte défaite à Boussu, ses hommes s’étaient ensuite coltinés Enghien et la Frat, les deux favoris, puis un Soleil Levant d’Ellignies alignant Petit et Normand ainsi que Lylian Olislager, fraîchement transféré ! "Rudy a préféré en rester là avec les messieurs car les résultats ne correspondaient pas à nos attentes communes et il se sentait arrivé en fin de cycle. Je n’oublierais cependant jamais qu’il a amené le club en P2 et nous avons vécu ensemble de très nombreux excellents moments. D’ailleurs, Rudy conserve naturellement les rênes de l’équipe féminine, avec laquelle nous espérons qu’il rejoindra la P1 en fin de saison. Et en attendant de lui trouver un successeur, je me chargerai moi-même d’assurer l’intérim puisque je dirige déjà l’équipe B en P4, explique Ben Sinot, le directeur technique leuzois. Maintenant, les joueurs doivent à leur tour assumer leurs responsabilités. Je ne trouverais jamais de mots assez forts pour remercier Rudy. Il est pour toujours un des maillons forts de l’histoire de notre club, mais l’équipe avait peut-être, il est vrai, besoin d’un nouveau souffle."