Prolongée jusqu’en 2024, Alana Castrique apprécie le projet à long terme de Cofidis

Cette prolongation tombe à point nommé pour la Ploegsteertoise qui a vécu des semaines difficiles depuis sa chute lors de la 1re étape du Tour de France féminin. Malgré un bref retour, ponctué par quelques jolies places d’honneur, Alana a dû raccrocher le vélo pour quelques semaines supplémentaires. "Moralement, cela a été très dur après la chute. C’est le travail de nombreux mois qui tombait à l’eau après 70 bornes… Je m’étais astreinte à une discipline de dingue pour y arriver car je voulais me prouver que j’étais capable de tenir sur une course longue. Et là, tout dégringolait. Mais par la suite, je me suis battue pour revenir au plus vite. Deux semaines après le décèlement de ma fracture, j’étais sur le vélo. Cela a choqué pas mal de monde chez Cofidis car il pensait que ma saison était terminée. Mais d’un autre côté, ils ont apprécié mon caractère de battante. Moi je voulais revenir au plus vite. Aider mes coéquipières comme je le pouvais et pourquoi pas décrocher quelques résultats. Il y avait des discussions pour une prolongation avant ma chute au Tour. Mais la manière dont j’ai réagi derrière a peut-être rassuré encore un peu plus les décideurs".

Rassurée sur son avenir, la cycliste va pouvoir tranquillement poursuivre sa rééducation. "Il y a quelques jours, on a décelé un arrachement osseux au niveau du coccyx. C’était la cause de mes douleurs dès que je suis sur la selle. J’ai donc dû mettre un terme à ma saison. Mais c’est finalement un mal pour un bien. Je peux désormais prendre le temps de bien me soigner. Je peux continuer la course à pied et le renforcement musculaire. Je peux également nager. Tout cela me permet de rester en forme malgré tout. Logiquement, je pourrai reprendre le vélo dans un bon mois".

« Un projet à long terme qui me plaît »

Alana pourra alors penser doucement à la saison 2023 dans une équipe qu’elle aime et qui l’apprécie à sa juste valeur. "J’aime cette sensation d’être dans un projet à long terme. C’est ce qui me manquait chez Lotto où l’ambiance n’était vraiment pas top sur la fin. Ici, je me sens bien. Je viens de prolonger mais je me vois bien poursuivre encore plus loin. Je sais que les responsables apprécient mon profil. Ils aiment ma manière de lire et d’analyser une course. J’ai notamment pu le prouver à Paris-Roubaix qui est une épreuve où le placement est le plus important. J’ai su flairer le bon coup et m’immiscer dans le top 20. J’essaie de partager au maximum ces analyses avec mes coéquipières. Je n’hésite pas à dire les choses également quand on parle de tactique. Mais je peux aussi me mettre au service de ma leader quand on me le demande. Ce sont des qualités qui sont appréciées".

Et on espère désormais que notre régionale pourra les démontrer totalement dans une année où elle aura moins la poisse. "De l’extérieur, on peut résumer ma saison à cela avec mes nombreuses chutes. Mais finalement, elle n’a pas été si mauvaise que cela. J’ai décroché quelques bons résultats. Et cette prolongation sonne comme une récompense".