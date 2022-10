P4B: Risquons-Tout tient tête au favori

Brunehaut dicte la loi du contre

Succès important pour Hollinois qui sont allés s’imposer à Havinnes B dans une rencontre où ils ont su se montrer patients avant de porter trois coups fatals aux hommes d’Andy Dhondt. Ce dernier n’a pu que constater les dégâts causés par les adversaires du top: "Ce n’est pas la première fois qu’on perd ce genre de match où on est supérieurs dans le jeu mais pas à la finition. Contre Risquons-Tout et Anvaing B, c’était déjà un peu le cas et à chaque fois, on a été battus au final. Le problème, c’est qu’on ne se crée pas assez le danger devant le but adverse. Face à Brunehaut, on en a encore eu la preuve avec une équipe adverse bien plus efficace que nous. Ils ont su patienter pour sortir de manière efficace. À partir du moment où on encaisse trois buts à domicile et qu’on n’est pas suffisamment dangereux devant le but, on ne peut pas espérer mieux", conclut le coach havinnois.