P3B: Pommerœul n’a pas dit son dernier mot

Dans une série B où les surprises se multiplient, Pommerœul-Ville pourrait passer comme une des déceptions du début de saison. Malgré un bilan mitigé de dix points en sept journées, l’équipe de Benoit Brasseur ne pointe qu’à cinq points de la première place et semble retrouver la forme comme l’atteste sa belle victoire contre Belœil B. « C’est vrai que nous restions sur une mauvaise série avec un seul point engrangé lors de nos trois dernières sorties mais nous avons connu des rencontres à dimension variable. Contre Meslin, c’est l’arbitrage qui a déclenché notre perte. Ensuite, nous sommes tombés sur des Francs Borains réellement séduisants et contre qui nous n’avons rien su concrétiser. Le moral n’était pas au beau fixe mais nous avons bien réagi contre Chièvres et une victoire n’aurait pas été usurpée. Dimanche, on savait ce dont on avait besoin et on a livré une prestation solide avec des joueurs impliqués. Notre première période était sans doute notre meilleure de la saison et le 2-0 à la pause était d’ailleurs assez flatteur pour Belœil. » Benoit Brasseur s’est également rassuré sur l’état d’esprit de l’équipe. « Il a fallu apporter la sérénité qui manquait à un groupe sans doute trop habitué à la victoire mais qui ne gagnait soudainement plus. Comme entraîneur, j’ai aussi dû me remettre en question et provoquer une prise de conscience dans le groupe. Avec mon adjoint Pierre Gallez, on a réussi à faire comprendre aux joueurs que les qualités ne suffisent pas toujours et qu’il est nécessaire d’avoir de l’impact dans le jeu. »