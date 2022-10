Même score pour la N3 du club tournaisien qui n’aura fait illusion à Kruibeke qu’en début de match.

En Promotion, le PVTM a remporté un succès important. Vainqueur à domicile de Nivelles, il a plu à son entraîneur, Nicolas Anrys. "C’est une belle performance de groupe avec beaucoup d’implication en défense et de la stabilité derrière", se réjouit ce dernier. Dans la même série, l’OTT n’a eu aucun mal à se défaire du VPC tant était grande la différence entre les deux formations (3-0). "J'ai pu donner du temps de jeu à Corentin Garain et à Henry Bingol sans que cela perturbe la machine", se félicitait Yvan Cuvelier.

En P1, les garçons du Skill n’ont pas fait mieux que leurs copains de nationales. Ils se sont en effet inclinés à domicile face à Fleurus (0-3). "C'était compliqué, avoue Arthur Lefebvre. Aucun changement n’a vraiment fonctionné et le nombre incalculable d’erreurs au filet et au service nous a coûté cher". Déconvenue à domicile également pour Don Bosco qui n’a pas réussi à prendre un set à l’ADS (0-3). "On ne parvient pas à bien gérer les fins de set", déplore François Mainil. Beau succès par contre pour Enghien en déplacement à Farciennes (1-3). "J'ai voulu envoyer un signal fort à tout le monde en titularisant les gars les plus présents aux entraînements, précise Charline Couppez. Je crois que le message a été compris vu la hargne et l’esprit de combativité de tous, surtout dans les money-time. Mention spéciale à Cyril Vanwolleghem impeccable au centre". Même satisfaction à Mouscron où les jeunes du PVTM se sont imposés face à Baudour (3-0). "La pression était dans l’autre camp, signale Rémi Martinez. Puisque cette équipe a annoncé vouloir jouer le top trois. Mais elle n’a jamais réussi à bloquer Corentin Poope, une fois de plus impeccable à la finition".

Après la défaite de Don Bosco face à La Louvière, François Mainil attend une réaction de son groupe . "Même si l’ADS s’est présenté en mode compétiteur et au complet, ce qui n’a pas été le cas la semaine passée au Skill, on ne peut pas se satisfaire de cette explication, soutient l’entraîneur-coach. Les raisons de notre échec sont surtout à rechercher chez nous. Sur l’ensemble du match, on commet trop de fautes individuelles et dans les moments importants, on donne beaucoup trop de points à un adversaire beaucoup plus stable qui ne fait pas d’erreurs. Mais il n’y a pas de secret en volley. Le fait que depuis quinze jours, je n’ai eu que cinq joueurs à l’entraînement explique en grande partie cette irrégularité. Et avec un nombre aussi restreint, on ne peut pas travailler sérieusement. Juste après le match, j’ai fait passer le message aux garçons. J’espère qu’à partir de cette semaine, j’aurai plus de monde. C’est indispensable pour rôder des phases de jeu et créer des automatismes".