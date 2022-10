Kain, Biévène et Acren veulent s’extirper de la zone dangereuse au plus vite

L’autre équipe en manque de points, c’est l’Union qui, après avoir arraché sa première victoire à Ere, a chuté lourdement face à Obigies qui a aligné son 5e succès. Les absences n’ont pas aidé les Tournaisiens.

La situation des équipes de fin de classement n’est pas identique: antépénultième, Biévène surfe sur une vague positive après avoir gagné jeudi face à Wiers et arraché un point à Templeuve qui croyait avoir raflé la mise.

La Real B n’est pas non plus en forme olympique, avec son 3e revers consécutif, mais Bryan Losterman ne s’inquiète pas: "Les équipes du bas n’ont jamais le petit brin de chance. On rate un penalty à la 91e, certaines circonstances ne nous ont pas été favorables : je pense à Stevens qui invective l’arbitre en ayant déjà un jaune et qui ne récolte rien. Le jeu était là, contrairement à la semaine passée. On manque de réalisme mais ça fait partie de l’apprentissage. Il faut être patient ; on produit du jeu, ça va payer. L’équipe a du potentiel. Deux matchs à domicile nous attendent contre deux grosses équipes, ce sera peut-être plus facile."

Deux de chute pour Ere: après l’Union, c’est Enghien qui a battu les Étoilés: "On a bien joué la première demi-heure, avance Julie Collie. Le schéma tactique a été respecté. On ouvre le score mais le groupe a décidé de jouer plus haut en laissant de l’espace sans qu’on ait donné ces consignes. Les dédoublements nous ont fait mal. À la pause, j’ai demandé au groupe à quoi il jouait tout en remobilisant tout le monde. En 2e, un tacle du capitaine enghiennois sur Ergo méritait rouge, il ne reçoit que jaune. Par contre, l’arbitre n’hésite pas à exclure Andrisse à une demi-heure de la fin. Enghien nous était supérieur dans le jeu mais l’exclusion aurait sans doute modifié la donne. J’ai demandé à chacun de bien réfléchir à la situation. La semaine passée, on s’est cru trop beau ; cette semaine, on a changé le plan de jeu. Ça ne peut pas continuer."