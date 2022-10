Et si Baptiste Moulin concluait sa belle saison par un premier titre?

Baptiste, avant d’évoquer la saison, revenons sur cette dernière course à Barcelone.

Malgré quelques petites choses qui n’ont pas fonctionné comme prévu, c’est globalement un bon week-end. Barcelone est une piste très particulière. L’asphalte glisse beaucoup. Mais à force de travail et d’analyses, on a trouvé les bons réglages. J’ai réalisé mes meilleures qualifications en terminant 25e sur 47, toutes catégories confondues. Malheureusement, mes coéquipiers ont fini plus loin. On a démarré 37e sur la grille. Après trois bons tours, j’étais remonté 28e. J’ai eu plus de difficultés à terminer mon relais. J’ai donné la voiture en 30e position. J’ai notamment eu une belle bataille avec la Ferrari de la Belge, Sarah Dovy. Mais finalement, on termine à une belle 24e place au général. 12e de la catégorie Silver Cup. Ce n’est pas si mal. Même si on espérait un peu mieux.

Quel regard portez-vous sur la saison du team VSR ?

Cela a été une année de découverte pour l’équipe. Car c’était un retour pour nous dans le championnat d’endurance. On ne connaissait pas spécialement les adversaires. C’était également une découverte pour mes deux coéquipiers. On aurait espéré accrocher quelques podiums. Mais de course en course, la voiture s’est améliorée. L’encadrement s’est amélioré et nous, les pilotes, on a également réalisé pas mal de progrès. À part à Hockenheim, on n’a pas connu de week-end sans. Et même celui-là aura servi. Il nous aura permis de bosser sur nos erreurs pour nous améliorer. On a fini par décrocher pas mal de bons résultats. Je pense forcément à cette belle 4e place au 24H de Spa. C’était forcément particulier pour moi car c’est à la maison. Mais c’était un fameux signal positif pour la team aussi. Car si Spa est une course d’endurance, elle ressemble un peu à une succession de sprints. Dans le sens où on n’a jamais le droit à l’erreur. Faire un résultat là, c’est une preuve que la voiture et les pilotes sont fiables. On y a montré qu’on pouvait être très compétitifs quand tout le monde est à niveau.

À titre plus personnel, quel bilan tirez-vous de votre saison ?

Comme j’avais participé à ce championnat il y a deux ans, je devais amener ma petite expérience. Je suis content de mes performances car elles sont meilleures que lors de mon premier passage. Je me suis développé en termes de pilotage, de travail mental, physique… J’ai également apporté le maximum à l’équipe. Je ne suis pas du genre à quitter les paddocks dès que je ne suis plus au volant. Je fais le maximum pour aider mes mécaniciens dans le développement de la voiture. J’adore ça. J’aime que l’environnement autour de nous soit bon.

Vu votre intégration, serez-vous toujours chez Lamborghini l’an prochain ?

Je l’espère. Car je me sens très bien au sein de cette marque que je prends plaisir à représenter. Il y a des discussions. J’espère que cela pourra rapidement se débloquer. Je dois également refaire le tour de mes sponsors pour voir s’ils sont encore prêts à me suivre.

Mais avant d’y penser, vous pouvez ajouter une fameuse cerise sur le gâteau…

Je suis à Monza ce week-end pour tenter de décrocher le titre italien avec Andrea Cola. Pour cela, on doit juste finir devant la Mercedes d’Antonelli Motorsport. Celle avec qui j’ai eu un accrochage lors de la dernière course… Cela promet d’être tendu vu les menaces que j’ai reçues sur les réseaux sociaux. Mais j’essaie de prendre cela le plus calmement possible. Je suis resté quelques jours de plus à Barcelone pour décompresser au maximum. Dès jeudi, je serai à Monza. Je suis serein car nous sommes compétitifs. La voiture répond bien et on apprécie Monza. On est déjà assuré de terminer sur le podium du championnat. Mais maintenant, on veut le titre !