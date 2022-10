Derrière la tête, c'est chaud boulette en P4A

Le plus vite possible car avec Molenbaix B et St Jean au menu des deux prochaines journées, le temps presse pour relever la tête.

Les Rumois derrière leur coach

Malgré la lourde défaite encourue face à Risquons-Tout A, les coéquipiers de Gautier Coulmont ont montré de la bonne volonté. On était bien loin du triste spectacle offert lors de la défaite à Leuze. "On a eu une belle réaction d’orgueil car on voulait montrer qu’on était derrière notre coach. Malgré la lourde défaite, trop sévère dans les chiffres, on a affiché une belle mentalité, bien meilleure qu’à Leuze. Risquons-Tout a mérité sa victoire, surtout grâce à leur 2e mi-temps. De notre côté, on va continuer à travailler pour se reprendre au plus vite." Le week-end prochain, les Rumois se rendront à Estaimbourg B, le nouveau troisième.

Obigies B sur le podium

Depuis leur défaite face à Escanaffles B voici quelques semaines, les hommes de Grégory Baber se sont remis en question. Face à St Jean, un rival pour le tour final, ils ont fait preuve d’un réalisme incroyable en inscrivant leurs trois buts dans les vingt premières minutes. Après ce début de match chaotique, les Tournaisiens se sont bien repris mais l’écart était déjà trop important. Obigies a fait le gros dos pour conserver deux longueurs d’avance. "Ce n’est pas toutes les semaines qu’on parvient à inscrire trois buts aussi vite. Il faut avouer qu’on était en pleine réussite lors de cette première demi-heure face à cette formation de St Jean qui développait du beau jeu. Depuis le off-day total face à Escanaffles, on s’est bien repris et c’est une bonne chose pour l’ambiance générale. Pour l’instant, on joue match par match en tentant de prendre le maximum de points", conclut le coach obigeois.