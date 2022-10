Bléharies veut provoquer la réussite en P3A

Après un début de saison compliqué, la pression était assez forte samedi soir lors du duel entre Velaines et Bléharies, deux équipes qu’on attendait certainement un cran plus haut cette saison. Au terme d’un duel très disputé mais surtout très tendu, ce sont les visiteurs qui ont pris les trois points, à la plus grande joie de Jimmy Dubart. « Ce succès s’est forgé dans la douleur mais on retiendra qu’il était vraiment indispensable de renouer avec la victoire après un début de campagne marqué par beaucoup de malchance. Ces dernières semaines, nous avons frappé six fois les poteaux et à chaque fois, le ballon ressort. On a voulu provoquer un électrochoc dans cette équipe en remplaçant Delacroix par Desmedt et, sur ce coup, ça a plutôt bien fonctionné puisque ce dernier a inscrit le premier but, soulignait le coach des Jaune et Bleu, qui est bien conscient que la situation actuelle de son équipe ne peut pas durer. On sait que ce manque de réussite ne va pas s’éterniser. Nous ne sommes pas à notre place mais nous présentons aussi des circonstances atténuantes, comme le nombre important de blessés. On attend notamment le retour de Sam Delannoy qui vient de se faire opérer du scaphoïde. »