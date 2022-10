Vinny Mayélé revient sur la défaite d'Acren contre Dison (0-3): "On a pris une leçon de maturité

Un manque d’envie ?

Pour contrer la roublardise des visiteurs, les Camomilles devaient opposer une envie sans faille. Mais à ce niveau, ils ont aussi été dominés. "On a senti que Dison était là pour faire un résultat, alors qu’on était trop attentistes. Dès le départ, on a perdu les premiers duels. Ils y mettaient beaucoup d’intensité et on n’a pas su y répondre. Ils imposaient leur rythme. On a été obligé de reculer car ils ratissaient tous les ballons. Et à force de reculer, on a fini par encaisser ce premier but."

On jouait alors depuis 25 minutes et rien n’était encore mal fait pour les Acrenois, bien qu’ils fussent outrageusement dominés. Mais en arrivant à la pause avec un tel écart, ils pouvaient encore avoir un espoir. C’était avant de craquer deux fois en trois minutes sur des phases arrêtées joliment délivrées par Demarteau. "Ce n’était pas spécialement si bien tiré que cela, nous contredit le capitaine acrenois. C’est surtout nous qui étions mal positionnés (NDLR: ce que Fabrice Milone nous avait aussi précisé dans notre édition de ce lundi). Mais plus que cela, c’est le manque d’envie qui m’embête. Sur le deuxième but, la balle arrive à hauteur des pieds. On a donc l’occasion de couper la trajectoire à plusieurs reprises."

« On avait déjà connu ça contre Meux »

Avec trois buts de retard lors de la rentrée aux vestiaires, la tâche des Fusionnés semblait insurmontable. Cela se confirmera rapidement. Car à part durant cinq minutes de révolte, on n’a pas senti qu’ils étaient capables de réellement amener du danger. Rico Garcia n’a eu que deux parades à faire, une par mi-temps face à Koné. Notons qu’en toute fin de rencontre, une tête de Mayélé a aussi frappé l’équerre. "J’ai l’impression qu’on aurait pu jouer deux matchs sans marquer. On manquait de vitesse. On n’a jamais su trouver les une-deux qui font notre force. On faisait la 1re passe puis on se retrouvait pressé et dos au but. Dès qu’on devait multiplier les touches, on était pris par leur pressing. On sentait que Dison nous avait bien visionnés." On sentait aussi qu’en l’absence d’Obin, Yondjouen, Sangaré et rapidement d’Houzé, cela manquait d’automatismes dans le jeu. Ce qui n’était pas illogique vu certains replacements. Mayélé, par exemple, avait positionné dans l’axe de la défense. "Peut-être que les absents nous auraient fait du bien. Mais on a déjà su gagner sans eux également. Cela ne doit pas nous servir d’excuse, car tous les membres du noyau doivent être prêts à jouer. Dans une autre rencontre, cela serait peut-être passé. Mais pas dans une rencontre du top face à une telle équipe."

Au classement, rien n’est mal fait pour une Real qui reste dans le bon wagon. Mais le capitaine regrettait toutefois la fin de série. "Cette défaite est dommageable dans notre progression. On devait se servir de cette rencontre pour essayer de passer une étape. Mais on constate juste qu’on rencontre encore des difficultés dans les matchs au sommet. Je me rappelle que cela nous était déjà arrivé il y a quelques années. On jouait Meux pour prendre la première place mais on s’était incliné 1-0. Dans ce type de duels, qui se jouent souvent sur des détails, il nous manque encore ce petit truc pour faire la différence. Cela démontre juste qu’on est à notre place."

On se souvenait de Christophe Kinet de son passage à Tilleur. On n’a donc pas été surpris de voir sa nouvelle équipe, Dison, parfaitement organisée mais aussi capable de repartir très proprement vers l’avant. Car c’était déjà sa marque de fabrique lors de son précédent passage en D2 ACFF avant de partir à Jodoigne et au Stade.

L’ancien professionnel à Ekeren et au RFC Liège était forcément ravi de la belle tenue de ses troupes, victorieuse 0-3 sur la pelouse des Camomilles. Mais il avait également un mot sur l’adversaire du jour. "On l’avait bien analysé. Surtout lors de sa victoire à Ganshoren. On savait parfaitement d’où venait le danger et où on pouvait profiter de ses petites faiblesses. Je pense notamment aux 2es zones sur les phases arrêtées. On est heureux aujourd’hui car ce qu’on a mis en place a bien fonctionné. Mais aussi parce qu’on parvient à battre une très belle équipe. Acren possède beaucoup de jeunes à haut potentiel. Je ne pense pas que les Acrenois perdront beaucoup de points à domicile."

Un compliment à la hauteur duquel les Fusionnés tenteront d’être dès dimanche, avec la venue des U23 de Seraing. Un groupe qui vient de décrocher son premier succès face à Ganshoren (1-0).