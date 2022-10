Un premier quart d’heure juste catastrophique

Menés 4-0 après 12 minutes de jeu, les Hurlus ne se faisaient plus trop d’illusion sur l’issue finale. Et pourtant, ils ont bien réagi en se relançant peu avant le repos par Ferreira. Les hommes de Nicolas Greco ont tout tenté en seconde armure mais devant un effectif carolo qui avait retrouvé l’ensemble de son effectif, la mission était quasi impossible. Le doublé de Morando et le but de M. Greco atténueront la défaite des visiteurs mais sur l’ensemble, les individualités locales ont fait la différence, à l’image d’un joueur comme l’international Rahou qui avait faim de ballon. « Dès la première minute, il nous a mis un but magnifique, comme lui seul est capable d’en inscrire. Leur gardien numéro un était également de retour ainsi que d’autres titulaires. On savait que ce ne serait pas facile et pourtant, on a bien réagi après dix minutes difficiles. C’est là qu’on a vraiment perdu le match car autrement, il y avait place pour aller chercher quelque chose avec un peu plus de réussite. »