Robert Van de Walle, en toute simplicité

Venu tout naturellement pour "faire plaisir à son grand ami Bernard" en vue de dispenser un entraînement-événement, l’Ostendais a beau avoir un palmarès aussi long que sa ceinture, il n’en garde pas moins une accessibilité désarmante. "Ce ne sont pas les titres (NDLR: il en a un paquet entre les JO, les Mondiaux et les Euros) qui font un sportif mais la manière dont il envisage son sport, dont le pratique, et puis l’enseigne s’il en a l’occasion", précisait-il.

À Tournai, le Grand Robert a donné cours en deux temps. D’abord aux plus petits qui n’étaient pas les moins connaisseurs alors qu’ils n’étaient pas nés au moment des exploits de leur professeur d’un jour. "Mais on est parfois surpris de ce que peuvent savoir les jeunes sur l’histoire de leur sport qui est aussi leur passion, notait Bernard. Robert Van de Walle, c’est pour nous, judokas, une référence, un ambassadeur. Chacun sait l’importance qu’a eue ce grand champion sur le développement de notre sport en Belgique."

« Suis-je si impressionnant ? »

On le voit, on l’entend: pour les plus grands aussi, Robert Van de Walle est une personnalité qui compte. "Je suis si impressionnant que cela ?, questionnait la légende du judo belge toujours aussi fringant du haut de ses 68 piges. Je suis neuvième dan, ce qui peut laisser rêveur, mais je ne suis pas non plus un extraterrestre ; je suis là pour transmettre ma passion, ni plus ni moins."

Chose qui semble lui plaire ! "Car j’ai en face de moi des gens passionnés qui sont comme des éponges, absorbant chaque conseil." Et s’il n’y en avait qu’un à retenir ? "Que les détails font toute la différence pour performer et progresser ! Mais que le plus important reste les bases de notre sport. Au fur et à mesure de l’apprentissage, on se perfectionne logiquement mais à tout moment, il faut pouvoir se rappeler l’essence de notre art. Et il ne faut jamais oublier d’où on vient et pour quelle raison on aime tant le judo."

Le septuple médaillé mondial chez les moins de 95 kg vit, lui, toujours autant pour son sport… "Le judo, c’est ce qui a donné sens à ma vie et qui lui donne encore sens aujourd’hui. Encore hier, ma femme m’a dit que je m’étais battu dans le lit, lui donnant quelques coups, car je revivais mes combats dans mes rêves", souriait celui qui a fait le plus beau des cadeaux aux judokas présents vendredi dernier à Tournai: partager son vécu et son savoir ! Un géant de la discipline qui a également pris tout son temps pour s’adonner au petit jeu des autographes et des photos.