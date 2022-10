Les Enghiennois remportent l’affiche

Du côté du Hall de l’Europe où les joueurs doivent désormais s’habituer au nouveau revêtement gris, la JS Dottignies a mis un quart d’heure pour prendre ses distances sur Maffle. "Pas mal quand on sait qu’on est toujours privé de trois blessés parmi les cadres de l’équipe", relatait un Damien Schiavone bien conscient que Maffle avait donné du fil à retordre à ses couleurs. Dans les rangs des Mafflous, David Lechêne était beaucoup moins fâché qu’après le match précédant et saluait les progrès de son équipe: "On est hélas un peu court sur le banc malgré le soutien de Julien Matthys qui est venu dépanner. On a commis trop d’erreurs et accusait un retard trop important à la demi-heure pour espérer revenir. Si on parvient à travailler notre jeu intérieur et à récupérer du monde, ça ira bientôt mieux."

Ellignies qui rit

Dans le duel des promus entre Leuze et Ellignies, ce sont les visiteurs qui avaient le sourire à la fin du match. "C’est d’autant plus gai qu’on avait perdu deux fois contre Leuze la saison passée, soulignait Benoit Devleeschauwer. Le groupe, pour une fois au complet, a fait le travail. J’avais même eu le luxe de devoir me priver d’un treizième joueur. Cette deuxième victoire permet de nous donner de l’air et de nous donner la confiance en vue des prochaines rencontres."

Dans les rangs leuzois, Benjamin Sinot avait, pour sa part, conscience que la situation se complique: "On ne peut pas se voiler la face. Après quatre défaites, un manque global d’investissement, des blessures, il est urgent de sortir de cette spirale. Contre Ellignies, la qualité du duo Normand-Petit, paire qui se trouve les yeux fermés, et la présence d’Olislager nous ont empêchés de revendiquer un succès. Une réaction est attendue."

La poisse poursuivant Leuze, on retiendra qu’à peine de retour de blessure, Cyrille Finet s’est à nouveau blessé sérieusement au genou. On attend des nouvelles mais une longue absence serait un énorme coup dur en sachant que Gillis est déjà sur le carreau et pour encore trois semaines.

Faire durer le plaisir

Dimanche avait lieu l’affiche du week-end entre Wasmuël et Enghien. Dans une rencontre très disputée, la victoire est revenue à des visiteurs plus inspirés et plus… déterminés. "C’était 67-67 après 40 minutes et nous avions raté la balle de match mais mes joueurs ont fait ce qui était prévu dans la prolongation. Bravo aussi à Wasmuël qui nous a fait déjouer avec une défense individuelle, d’abord, puis une zone qui nous a ennuyés en seconde mi-temps", racontait Laurent Wilmus, heureux de battre l’équipe de son ancien équipier Jean Doyen. Enghien veut poursuivre sa belle série contre Carnières et Boussu, deux mal classés, histoire de pouvoir affronter les autres gros morceaux l’esprit libéré.