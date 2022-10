Avec les beaufs, le Pays Vert n’est jamais bof

Dimanche, face à un Crossing Schaerbeek qui s’est fait secouer, les beaux-frères ont fait tout ça ! À la perfection, avec une intensité folle. Mathieu, le capitaine, durant 82 minutes et son acolyte Adrien pendant tout le match. "C’est que j’ai plus de condition physique que ce gros fainéant, se marrait Adrien Vallera à la sortie du terrain. Plus sérieusement, on a vraiment beaucoup donné. Mais comme Mathieu, je suis bien en ce moment, j’ai bossé en préparation pour en être là physiquement et répondre présent dès que l’opportunité s’est présentée de retrouver une place dans le onze. Pas sûr du tout que j’en serai là aujourd’hui sans la blessure de Geo Fiévez qui avait été excellent en pare-chocs en tout début de saison avant de se blesser mais c’est ça aussi le foot: être là à la bonne place au bon moment !"

« C’est un vrai régal »

Sur la pelouse du stade des Géants, le numéro 59 d’Ath l’a souvent été, à cette bonne place, grattant un nombre incalculable de ballons du pied et de la tête. "Comme à Aische une semaine plus tôt, on savait que ça allait être un dur combat. Il fallait y aller sans retenue et je pense que ce combat, on l’a remporté sans contestation."

Ce n’est pas Thomas Roisin, le médian créatif de Schaerbeek qui réclamait de la glace à la sortie du terrain pour soigner les tampons reçus… en toute sportivité, qui va dire le contraire ! "On ne va pas demander à mon âge (NDLR: il n’a toujours que 30 ans) de changer ma façon de jouer. Aller au contact, c’est ce qui me plaît le plus", argumentait celui qui sait aussi délivrer des passes décisives. La preuve dimanche avec, sur le coup-franc de Quentin Hospied, cette déviation – involontaire ? – de la tête vers celle de Mathieu Herbecq pour le but du 1-0. "On se trouve les yeux fermés, ajoutait Adri avec le sourire avant d’en dire plus sur le duo qu’il forme avec son beau-frère. Ne l’écrivez pas car ça va lui monter à la tête mais c’est un régal de jouer à ses côtés car on se comprend, on partage la même vision du football, il est droitier, je suis gaucher, on est assez complémentaire…" Ce qui signifie pas totalement identique ! "Il a l’air de rien mais il est encore plus nerveux que moi sur le terrain. Mathieu est un faux calme. Et un sacré roublard ! Pour un adversaire, c’est une plaie."

Et si on ajoute Eckhaut…

On peut en dire tout autant d’Adrien Vallera ! Et si vous ajoutez Jonathan Eckhaut, vous avez là un triangle qui sait vous mettre une pression dingue. "Même quand il n’est pas dans un grand jour, Jo a cette capacité naturelle à en imposer rien que par son physique", notait son coach David Bourlard qui a décidé, depuis son arrivée, de décaler Quentin Hospied sur un côté afin de placer le grand Jo en soutien d’attaque. "En fait, il sait jouer partout, pointait Adrien Vallera. Quand on était en P1, c’est lui qui évoluait en pointe ! Avoir un gars pareil devant soi, ça soulage car vous pouvez demander n’importe quoi. Tous les efforts, il les fera pour le bien de l’équipe."

Associer Herbecq, Vallera et Eckhaut dans l’entrejeu axial, c’est une assurance d’avoir de l’engagement ! "Le coach insiste pas mal là-dessus et ce n’est sûrement pas anodin s’il mise sur nous trois actuellement. Il a amené en tous les cas un second souffle à l’équipe. Chacun a remis l’ouvrage sur le métier afin de lui prouver qu’il mérite une chance. Et cette concurrence ne fait que du bien au groupe. Avec ce six sur six sans but encaissé, on en a la meilleure preuve."