Simon Boonaert confirme

Après quelques semaines de vaches maigres, on retrouvait de pelotons plus imposants samedi à Bury pour les traditionnels tests organisés au Bon Pasteur. Dans les trois épreuves pour aspirants, les coureurs du club local ont eu le loisir de s’illustrer et de décrocher deux victoires. Simon Boonaert, déjà vainqueur la semaine passée à Lessines, s’est imposé devant une demoiselle de la province de Liège. Camille Daix n’est autre que la sœur de Guillaume, vainqueur le même jour chez les cadets à Orroir. Luka Brackenier, souvent placé, a été récompensé, s’imposant en 13 ans. Le Flandrien Matthias Bogaert dictait sa loi en 14 ans. Hugo Decroos a été notre meilleur régional. V.C.