Répétition riche en enseignements à Brunehaut

« Pas une petite victoire »

Mais les locales reprennent le jeu de bien belle façon et c’est collectivement qu’elles font la différence pour gagner avec 28 points d’avance. Si la réalité du championnat sera certainement différente, Lorine Gobert était satisfaite de la prestation de son équipe: "Ce n’est pas une petite victoire à mes yeux. On a bien défendu et plutôt bien attaqué, preuve que les quatre semaines de travail derrière nous commencent bel et bien à porter leurs fruits. J’ai pu faire tourner tout le groupe et même Laly Dupont y est allé de son petit panier. Il est évident que, pour le moment, nous ne sommes pas encore à 100% mais on progresse et surtout, je sens qu’avec un staff étoffé, toutes les responsabilités ne sont plus seulement sur mes épaules. Lors du championnat, il faudra évidemment composer avec la fatigue et les blessures et on aura besoin de tout le monde."

Wibabara, c’est officiel !

Dans cette optique, la signature officielle de Soiffa Wibabara, qui occupe le poste 4, en provenance de Trith, est une excellente nouvelle pour l’effectif du BBB. Après une saison marquée par une blessure, la Française retrouve ses sensations depuis un mois aux entraînements de Brunehaut et se sent déjà comme un poisson dans l’eau dans un groupe qui va entamer le championnat avec un intéressant capital confiance.