PFC puni par un secteur offensif chirurgical

Lelièvre ne peut défendre les filets péruwelziens, Vandendooren s’installant entre les perches pour ce derby très alléchant. Pourtant, les vingt-trois premières minutes n’offrent aucune occasion de pavoiser. Les deux équipes sont ainsi plongées dans des duels incessants, laissant les deux gardiens observer le combat de loin. Heddadji réveillera l’assemblée par une volée qu’il aurait dû convertir en but, de même qu’un essai qui flirte avec le poteau de George, le tout en quatre minutes. Molenbaix sent le danger poindre et s’enhardit. Morain rate sa reprise à trois mètres du but avant que la volée de Dezitter ne s’envole.

Une perte de balle péruwelzienne est mise à profit par Dezitter dont le centre est malencontreusement dévié dans son propre but par Jean-Philippe. Péruwelz semble tout à fait groggy et il ne manque qu’un orteil à Tangle pour dévier victorieusement un bon coup-franc de Duchâtelet. Le deuxième but tombera néanmoins: nouvelle erreur individuelle provoquée par Sylla, Dekampener servant Dezitter au cordeau… Très, très lourd pour Péruwelz à la pause !

Les visiteurs gardent le moral à la reprise, illustré par des tentatives d’Heddadji et Hostens. Logiquement, le PFC réduit ensuite la marque d’un tir précis d’Heddadji aux dix-huit mètres. Après une bonne sortie de George devant Heddadji, Morain frappe du mauvais côté de la lucarne. Mais Molenbaix se montre encore opportuniste via l’inévitable Sylla, lancé en profondeur.

Hostens et Wattier mènent encore la révolte des visiteurs mais George veille. Petit aurait dû tuer le suspense seul face à Vandendooren avant qu’Heddadji ne relance une nouvelle fois l’intérêt de ce derby palpitant. Gahungu ne pourra rétablir la parité, de même que Hennebicq. Toujours en contre, Marecaux lance Sylla dont la déviation roule doucement vers… le poteau ! Un dernier coup-franc d’Heddadji frôle le montant avant que le coup de sifflet final ne provoque la frustration bien légitime de Péruwelz.