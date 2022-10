Nette défaite des garçons du VPC à l’OTT

Très concentrés déjà à l’échauffement, les visités prennent les choses en main dès l’entame de rencontre en servant très agressivement et en étant toujours bien placés au bloc (5-1). Leurs adversaires sont dépassés d’autant plus que leur réception ne s’améliore pas, avec un libero à la peine (10-3). La montée au jeu de Sébastien Baudry et le changement de poste de Dimitri Depelchin, qui quitte un moment la distribution pour attaquer à l’aile, ne perturbent pas le jeu des Tournaisiens, bien organisés en défense et à la réception à l’instar de Jean-Charles Deplanque et de Cyril Dugautier (21-6). Les changements d’Yvan Cuvelier continuent à payer. Henry Bingol se met en évidence en fin de set (25-9): "Je commence par une bonne réception, se réjouissait après le match le benjamin de l’équipe. Puis devant, j’enchaîne sur deux attaques, la première mal défendue me permet de terminer le set sur la deuxième. Chouette sensation".

Au début de la seconde manche, Frasnes joue mieux et les échanges s’équilibrent. Ça se tient jusqu’à 8-8. Des services visiteurs plus appuyés et une efficacité enfin retrouvée au filet entretiennent même un moment l’espoir, les visiteurs se détachant à 10-14. Hélas pour ces derniers, une série de services smashés de Joseph Godet rétablit l’égalité. L’OTT enfonce alors le clou en s’appliquant au bloc, en ne commettant plus de fautes directes (19-16). "C'est vrai qu’il y a eu un peu de déconcentration au début du deuxième set, admettait d’ailleurs Yvan Cuvelier. Mais les gars ont senti le danger et ont resserré le jeu très vite. On a aussi bien profité de la stabilité en réception de Jérémie Boudet et de son expérience en défense." L’équipe locale n’est plus inquiétée (25-20).

Une fois encore, le VPC montre un meilleur visage au début du set suivant, refaisant jeu égal avec un adversaire moins dominateur (9-9). Sentant le danger, Roman Cuvelier creuse alors le trou par une impressionnante série de services (20-12). Le remplacement de Dimitri Lermitte par Corentin Garain amène encore un plus au filet et les points défilent ainsi en faveur d’une équipe locale qui terminera en roue libre (25-17).