Les duels des Leyder a tourné en faveur de Jimmy et de Moen

S’il y avait bien un match à suivre en séries flandriennes, c’était ce Moen – Lauwe qui opposait Jimmy et Nathan Leyder. Et le duel a tourné en faveur du premier. Son club de Moen l’emporte 3-1 grâce à un nouveau doublé de Garrevoet et à une rose de Dos Santos. Notons que Nathan est sorti à la pause, pour la 2e fois de suite, du côté de Lauwe. Grâce à ce succès, Moen poursuit son bon début de saison et prouve que sa défaite à Waregem (5-0) n’était qu’un accident de parcours.