Le Crossing rossé par un solide Pays Vert

En football, les statistiques sont souvent là pour être contredites. Quand une équipe qui n’a marqué que quatre buts tout n’en encaissant que quatre après cinq matches rencontre un adversaire qui présente exactement les mêmes chiffres, d’instinct, on se dit que l’on va assister à un duel fermé, sans beaucoup d’occasions ni buts. Avec Pays Vert-Schaerbeek, cette logique a été à moitié respectée car elle n’aura été réalité que durant les 45 minutes initiales.

Bien en place et forts dans le pressing, les duels et l’impact, les Athois n’ont pas été loin du copier-coller de la prestation livrée à Aische sept jours plus tôt, étouffant Schaerbeek dans ses prises d’initiative qui, sur les 40 premières minutes, se résumaient à un centre-tir chanceux de Nahounou que Zimine claquait sans la moindre difficulté. Sans relief sur le plan offensif, le Schaerbeek ne permettait pas pour autant au Pays Vert de mettre Vlogaert en danger, seul Herbecq s’essayant de loin et voyant son ballon finir sur le toit du but. Le capitaine local déverrouillait toutefois la rencontre à la 40e en reprenant de la tête un coup franc de Hospied dévié par Vallera dans un premier temps. "Ce sont cinq minutes importantes", recadrait directement David Bourlard qui voulait à tout prix rentrer aux vestiaires avec cet avantage si précieux. Zimine écoutait à merveille son nouveau coach en sortant à propos devant Roisin.

Mangunza, la délivrance

Bien que maintenue, la belle organisation locale n’empêchait pas Schaerbeek de mettre le nez à la fenêtre lors de la deuxième mi-temps. Via principalement Nzinga ! L’avant bruxellois expédiait un obus que Zimine repoussait, tentait un retourné qui filait à côté et était contré de justesse par le très bon retour de Bonnier. En un tout petit quart d’heure, le public avait déjà vu plus d’opportunités que sur l’ensemble du premier acte. Ces alertes visiteuses amenaient le Pays Vert à redoubler d’efforts afin de se mettre à l’abri. C’est au grand Mangunza, combatif à souhait sur le front de l’attaque, que revenait la première possibilité mais elle n’aboutissait pas. Il ne ratait pas la seconde, s’en allant dribbler calmement Blogaert pour le 2-0 qui tombait à la 75e.

« Dans la continuité… »

La fin de match voyait Zimine s’attacher à signer une nouvelle clean-sheet. Le portier y allait d’une double parade devant Tshibay pour garder ses filets inviolés et faire soulever les spectateurs de leur siège. Il permettait aussi à son équipe de vivre une après-midi parfaite ponctuée par une prestation qui confirme celle d’Aische et lance aussi de manière définitive l’ère Bourlard. "On est dans la continuité de ce qui a été fait une semaine plus tôt sur le terrain d’Aische où on s’était vidé les tripes pour l’emporter de justesse au marquoir. Ici, on a eu le bon goût d’inscrire un second but qui, au-delà de faire du bien à l’équipe sur le moment, va faire énormément de bien à Brian qui a besoin de marquer pour se sentir plus libéré tant il se met de la pression par rapport à ça", confiait l’entraîneur du Pays Vert à la fin de la rencontre.

S’il était ravi une fois au vestiaire la victoire en poche, il a tenu à secouer ses joueurs à la pause malgré le fait de mener au score. "C’est justement ce qui m’ennuyait: en ne jouant pas bien, on était devant au marquoir ! C’est ce que je leur ai dit: “Vous imaginez si on commençait à vraiment jouer ce que ça donnerait ?” Si Schaerbeek a logiquement poussé en tout début de seconde période, on était bien mieux dans le pressing, dans le cadrage du terrain. On était bien plus dans la justesse, se réjouissait David Bourlard qui, on le sent, se plaît à coacher cette équipe. Après deux semaines, ce serait triste que ce ne soit déjà plus le cas mais oui, c’est fort plaisant car on ne se rend peut-être pas bien compte de l’extérieur à quel point il y a de la qualité dans ce groupe. Vous avez des joueurs cadres qui savent se remettre en question et répondent présent même s’ils doivent commencer sur le banc. Vous avez de jeunes gamins qui veulent prouver que l’on peut totalement leur faire confiance. Et vous avez des nouveaux qui se fondent dans le moule. C’est juste parfait !"