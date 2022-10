Après deux victoires consécutives qui leur ont permis de lancer la saison, c’est sans Laurent Demaret, touché au genou, que Kain accueillait Tilff samedi au Vert Lion pour un duel qui s’annonçait équilibré, les deux équipes partageant le même bilan actuellement. Les visiteurs entament la partie avec un basket rapide et efficace. Le 5-13 initial pousse Mathieu Bocquet à demander un premier temps mort pour insister sur l’intensité défensive qu’il attend de ses joueurs. Et la réaction est immédiate mais Tilff riposte en faisant preuve d’habileté à distance. Kain insiste, profite de ses rotations et revient bien dans le match en passant devant avant la pause.

On croit alors les locaux lancés mais les Liégeois reprennent de plus belle et mettent à nouveau l’ASTEK en sérieuse difficulté. C’est le banc qui va faire la différence, les locaux pouvant s’appuyer sur tout le monde alors que les Liégeois finissent leur match avec six scoreurs. Quand Kain repasse en tête avant la demi-heure, c’est ainsi tout en gestion que l’équipe peut assurer son troisième succès de la saison, les deux équipes s’illustrant surtout défensivement dans un dernier quart où l’expérience des cadres s’allie à merveille avec la fougue de la jeunesse.

Grand artisan de ce succès mérité, Michaël Jegou savourait l’excellent début de saison de ses nouvelles couleurs. "Il est vraiment magnifique, Tilff faisant partie des grosses cylindrées de la série après avoir joué les play-off la saison passée. On n’était pas assez présents en début de partie mais on a bien resserré les liens pour revenir dans la partie et gérer notre avance. Ces débuts sont… inespérés. J’ai connu la R1 avec Flénu mais faire aussi bien avec cette bande d’amis à presque 36 ans me rassure sur mon choix", confiait le citoyen d’Estaimpuis.

Même son de cloche dans le chef de Mathieu Bocquet qui peut également savourer ce troisième succès avant de préparer le déplacement à Ans: "On a manqué de rythme en début de partie mais les joueurs n’ont pas attendu mes consignes pour se remettre en question. Collectivement, c’était très fort en face mais Tilff n’alignait que huit joueurs, ce qui est trop peu pour gagner ce genre de match. De notre côté, tout le monde a apporté quelque chose, c’est bien de montrer ce dont on est capable face à une solide opposition".

Le banc kainois devrait bientôt retrouver Basile Bachelard qui pourrait être opérationnel d’ici deux semaines.