La plus belle de Guillaume Daix qui l’emporte à Orroir

Stocman sera en effet repris par plusieurs hommes, notamment le Néerlandais Enzo Moretti qui présume un peu de ses forces en voulant s’isoler avant les quatre grands circuits finaux mais qui craque complètement dès la première ascension de l’Enclus, victime de crampes. Et c’est Guillaume Daix, venu de Couthuin en province de Liège, qui attend pour sa part le bon moment pour placer son offensive. Le sociétaire de Sprint 2000 réalise un superbe solo pour s’imposer avec une belle avance sur ses premiers poursuivants. "Je savais bien que cette épreuve pouvait me convenir. Même si j’étais aussi repris pour rouler à Quaregnon dimanche, je ne regrette pas les efforts dépensés sur ce qui est une très belle kermesse. C’est clairement le plus beau de mes trois succès récoltés cette saison."

Dans les rangs régionaux, on retient encore la cinquième place d’Édouard Claisse qui était pourtant visiblement assez déçu sur la ligne: "J’avais les jambes pour faire mieux… Mais j’ai déraillé dans la dernière ascension de l’Enclus et j’ai perdu le contact avec ceux qui se battaient pour finir troisième. Je suis malgré tout content de ma condition, deux semaines après une vilaine chute qui m’a coûté quatre points de suture et à une semaine de l’interclubs d’Affligem où je m’alignerai, visant la première place au classement des jeunes de la Top Compétition", racontait Édouard.

Cyprien Dumortier termine, pour sa part, neuvième pour sa dernière sortie de la saison. Le Rumois, affilié à Roubaix, n’a en effet pas reçu d’autorisation de sortie pour participer aux dernières courses de la saison. Dommage pour ce garçon qui, depuis sa victoire à Bellignies, est encore monté trois fois sur un podium sans parvenir à décrocher un deuxième bouquet.