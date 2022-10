Une rencontre à sens unique où les locaux ont fait une démonstration tout au long de la partie. Phases de jeu bien construites, envie, les vraies valeurs de l’équipe étaient de nouveau présentes. À la 7e, J. Nowak lancera Fourmy qui s’en va ouvrir le score. J. Nowak se fait ensuite buteur à la 25e. À la 35e, ce dernier est de nouveau à la passe décisive pour la conclusion de Delneste et des chiffres qui indiquent 3-0 à la pause. J. Nowak ajoute encore une rose à son bouquet à l’heure de jeu à la faveur de la conversion d’un coup de réparation. La note sera encore salée par ce même J. Nowak, décidément très en verve, sur un service de Textoris cette fois.

Velaines – Bléharies 2-3

La position des deux équipes au classement justifie la nervosité qui habite les rangs des deux formations. À la 6e, Marghem isole Desmedt qui ouvre la marque en faveur des visiteurs. Bourichon égalise sur penalty à la 12e. Ce même Bourichon dont l’envoi de la tête ira heurter la latte peu avant la pause. Petite savonnette du gardien local après les citrons, tout bénéfice pour Bourichon qui fait 2-1. Nouveau penalty et nouvelle égalisation à la 58e des œuvres de Marghem. Alors que l’on s’énerve de part et d’autre et après un poteau de Delacroix, c’est Turpin qui profitera d’un ballon mal dégagé pour faire 2-3.

Pays Vert B – Escanaffles 1-1

Une reprise de la tête de Seghers sur un coup franc dès la 3e amène le but d’ouverture (0-1). Baré doit intervenir fort à propos pour éviter un second but. Après les citrons, les locaux jouent plus haut. Un coup franc de Jadot est bien repris de la tête par Dupont qui égalise. Fourez, le gardien visiteur, devra alors s’interposer sur des essais de Selman, Jadot et Degroote.

Sq. Mouscron – Luingne B 3-2

Plus de 300 personnes pour assister à ce derby mouscronnois. Brouillard va ouvrir le score à la 35e minute d’une jolie reprise de la tête. Les visiteurs réagissent et Lefebvre égalise dans la foulée suite à une relance trop rapide en défense adverse. Dupont fait même 1-2 à la 44e. Facon fait son entrée du côté des locaux à la reprise, le jeu devenant dès lors bien plus chatoyant. Brouillard est arrêté fautivement à la 69e et Tavarès convertit le penalty, tout en égalisant (2-2). Une belle action donnera lieu à un cafouillage auquel mettra fin El Housni tout en assurant la victoire des locaux.

Esplechin – FC Tournai B 4-1

Le ballon du match est offert par les Glaces Michel et Fils de Templeuve. Il n’a guère le temps de geler puisque Dewaegheneire ouvre le score dès la 4e. À la 9e, c’est au tour de Fourez de doubler les chiffres. Un coup franc de Cuignet est repris de la tête par Hendoux et c’est 3-0 à la 25e. Coqu rapproche les siens à la 28e en convertissant un péno. Dewaegheneire remet les distances à la 43e (4-1). La seconde période sera plus une question de gestion, les uns étant repus, les autres ne se montrant guère dangereux.

Thumaide – Hérinnes 8-0

Comme l’indique le score, il n’y a pas vraiment eu d’opposition pour Thumaide qui avait déjà assuré le coup à la pause. Taquet avait ouvert le score dès la minute initiale. Ducoulombier, Tevel et Ianni ont fait monter l’addition à 4-0 à la pause. Ducoulombier y est encore allé de deux réalisations après les citrons, tandis que Vanneste et Tevel seront les noms des autres bourreaux de l’après-midi.

Péruwelz B – Ellezelles 0-0

Délicate attention que celle d’Ellezelles ayant fleuri son hôte à l’occasion du centenaire du club fêté récemment. Ellezelles qui domine légèrement les débats lors du premier acte avec un essai de Vanderroost passant de peu à côté de l’objectif. Debruxelles n’est pas plus heureux pour les locaux. C’est en toute fin de partie que les événements vont se précipiter. Defrançois, le gardien visiteur, sauve son camp sur un envoi de Meziani alors qu’il faut un retour sur la ligne de Decobecq pour éviter le 0-1.

Étoilés Ere – B – Béclers 2-2

Remson ouvre le score dès la 7e minute suite à un corner donné par le local Castel. À la 36e, un centre de Gosset est bien coupé par un défenseur qui trompe son propre gardien, c’est 2-0 à la pause. À la 52e, Degouys fait 2-1 à la faveur d’un coup franc bien placé. À la 86e minute, le gardien local relâche le cuir, ce dont Deparis profite pour égaliser. Frustration à Ere B, en fonction de l’avance à la pause qu’il aurait fallu bien mieux protéger.