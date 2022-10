Flobecq va prendre le premier quart d’heure à son compte et ouvre ainsi logiquement le score sur un penalty qui est transformé par Maquet. Bracquegnies pousse ensuite pour revenir au score mais ce ne sera jamais le cas puisque les joueurs locaux défendent bien sans toutefois parvenir à se mettre à l’abri offensivement.

Wodecq – Ecaussinnes 0-6

Il n’aura fallu que quatre petites minutes de jeu à Ecaussines pour ouvrir la marque via Lambert sur la pelouse de Wodecq. Grâce à son courage, Wodecq résiste jusqu’aux alentours de la demi-heure, avant que les visiteurs ne tuent la rencontre coup sur coup sur des conclusions de Mathieu et de Picca. La seconde mi-temps se joue sur le même tempo avec un penalty converti par Vandekerkove dès la reprise et un doublé de Latour dans le dernier quart d’heure. À noter l’excellent arbitrage officiel et le fair-play des deux équipes.

Péronnes – Enghien B 2-2

La première période de la partie est à l’avantage d’Enghien. À la 2e, Dewulf ouvre la marque en concluant une phase construite de part et d’autre du terrain. À la 12e, une incompréhension dans la défense de Péronnes sur une longue rentrée en touche donne l’occasion à Coudoux de doubler la mise. Il rate ensuite l’opportunité de faire 0-3. Le match s’emballe un peu en seconde période. Grâce à son expérience physique, Péronnes revient à 2-2 et aurait pu prendre les devants si le gardien enghiennois n’était pas vigilant sur deux belles actions. Un nul logique dans l’ensemble.