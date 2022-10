Les locaux prennent rapidement les devants en profitant d’une grossière erreur dans la défense des Aviateurs. Delperdange et Diallo vont ensuite se créer des opportunités sans toutefois égaliser. Après les citrons, Chièvres fait preuve de plus d’opiniâtreté, tout en connaissant une nouvelle errance en défense et la sanction est d’être mené 2-0. Les visiteurs posent alors le jeu au sol, ce qui tend à bonifier les échanges. Decot diminue l’écart sur un tel mouvement. Catastrophe en défense par la suite avec deux joueurs se blessant simultanément, Delperdange recevant une seconde carte jaune et devant quitter le terrain. La cause était dès lors entendue.

Pommerœul – Belœil B 5-1

La prestation la plus aboutie de Pommerœul ! Mouvements rapides, fluidité dans le jeu, l’écart aurait même pu être plus large au repos en fonction des occasions ratées. À la 27e, Manno sert Ravicini qui ouvre la marque. À la 31e, Latona place Tsekouras sur orbite et c’est 2-0, score à la pause. Coup de froid en début de second acte avec une erreur du gardien qui profite à Rodia (2-1). Bramati sert Cammarata qui adresse un puissant coup de tête que le gardien adverse ne peut que repousser dans les pieds du même Cammarata qui fait 3-1. Tsekouras fait 4-1 à la 75e. Une reprise de la tête de Duquesne suite à un coup franc de Latona sera l’action du dernier but local.

Vaudignies – Francs Borains B 1-1

Dès la fin de la partie de la semaine dernière, il avait été décidé de mettre fin à la collaboration avec R. Godfrin. C’est à un duo qu’a été confiée la direction de l’équipe, Arnaud Gain et Adrien Muno. Ces derniers ont procédé à des ajustements tactiques et un placement différent de joueurs. Durant le premier acte, les débats se sont déroulés en milieu de terrain. Les visiteurs vont toutefois prendre les devants à la 30e suite à un corner repris au second poteau. Quelques opportunités sont à noter côté local, sans que cela influe sur le score à la pause. Dès la reprise, De Waele s’essaie au but et le gardien ne peut que repousser l’envoi dans les pieds du même joueur qui l’ajuste. En fin de partie, une faute du gardien visiteur est sanctionnée d’un coup franc alors qu’il semblait que le penalty aurait été plus indiqué.

Harchies-Bernissart – Meslin GM 0-1

Une équipe locale pas mieux en jambes que la semaine dernière qui va livrer une première période indigne du rang qu’elle occupait jusque-là. Meslin va se créer les plus belles occasions et réussir à trouver l’ouverture avant la pause. Même si les locaux se montrent plus à leur affaire après le retour des vestiaires, leurs mouvements demeurent inoffensifs pour la défense visiteuse qui parvient à tenir bon.