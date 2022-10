Combativité et opportunisme luingnois

Déjà privé de Devos, Luingne doit aussi faire une croix sur Reheul, qui est blessé au psoas. Les deux kops rivalisent déjà dans les tribunes au moment du coup d’envoi. Un derby qui débute par un essai de Vancauwenberge qui flirte avec la lucarne de Ranieri. Mais dans l’ensemble, Luingne contient son adversaire qui doit ainsi attendre un bon quart d’heure avant de voir Derbal se heurter par deux fois au portier local.

La réplique émane des pieds de Scorza qui oblige Carbonnelle à concéder un corner sur lequel Scorza encore et Delcourt sont contrés dans le rectangle. Le Pays Blanc héritera dès lors de deux coups-francs: sur le premier, Ramser rate son contrôle seul face au but, sur le second, Ciot enlève trop son envoi.

Sur le contre qui suit, Tambour joue rapidement une remise en touche prolongée au second poteau où Bulteel précède la sortie de Carbonnelle en le lobant (1-0). La dernière opportunité sera locale mais Blanquart ne peut redresser suffisamment son tir.

La partie aurait pu être relancée dès la reprise mais Ranieri réalise les deux parades de la soirée sur une double tentative à bout portant de Ramser (50e). Luingne joue alors les contres à fond et il faut un bon retour de Beukenne pour empêcher Tambour de placer Bulteel face à Carbonnelle.

Après une bonne sortie de Ranieri devant Derbal, E. Windal déborde avant de centrer vers Tambour qui rate l’objectif. Même action deux minutes plus tard mais, cette fois, E. Windal loupe son centre en retrait après avoir fait le plus dur… Carbonnelle maintient aussi le suspense en sortant parfaitement dans les pieds de Tambour qui venait d’éliminer deux défenseurs visiteurs.

Les derniers essais de E. Windal d’un côté et de Lesage de l’autre ne déclencheront plus le marquoir qui reste figé sur ce succès arsenal des promus qui ne l’ont certainement pas volé. Première défaite pour les joueurs antoiniens qui voient leur belle série s’achever face à de valeureux Luingnois.