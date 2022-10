Blaton se repose bien trop sur ses lauriers

Blaton était agacé de laisser filer une victoire qui lui tendait les bras à cause d’un trop gros laisser-aller dans les rangs défensifs. Le coach Thibaud Péridaens ne prenait pas de gants pour juger la prestation de ses joueurs. « On est passé à travers le match car il y avait la place pour gagner. C’était un match à remporter mais on n’a pas mis assez de pression défensive. On est battu dans les duels. Cela a aussi eu un impact sur le développement de notre jeu. Le ballon ne circulait pas assez. Ces manquements ont joué sur notre réussite offensive. On passait parfois devant au score mais on se laissait devancer. On doit faire plus d’efforts aux entraînements pour progresser. » Les bénéfices de la performance à Luttre d’il y a deux semaines sont déjà consommés, Blaton devra renouer avec la victoire pour se relever dès la semaine prochaine à Erquelinnes, un autre adversaire direct. S.F.