Belle confirmation pour Maffle

Deux semaines après un premier succès prometteur contre Aubel, c’est cette fois un candidat au maintien qui se présentait sur la route de la bande à Manu Meunier. Côté brainois, on la jouait à l’intox avant le coup d’envoi en mettant la pression sur les visiteurs et en annonçant les absences de joueurs locaux, soi-disant blessés mais bel et bien présents sur la feuille. Si la victoire fut au rendez-vous, Patrick Verdun n’était pas pleinement satisfait de la prestation des siens : « On n’a pas bien joué. Bjorn Laloy a été mon meilleur intérieur. Côté positif, je retiendrai la bonne défense qui a compensé nos carences offensives. Évidemment, si on peut gagner souvent cette saison sans spécialement bien jouer, je signe des deux mains, d’autant que ce succès contre un concurrent direct sera sans doute précieux au décompte final. » V.C.