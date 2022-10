Tout était dit à la mi-temps pour la Real qui voit sa belle série stoppée

Avant la rencontre, on savait qu’une série de quatre succès allait forcément se terminer. Ce sera finalement celle de la Real qui s’est stoppée. La faute surtout à une équipe de Dison qui a totalement étouffé son adversaire. Les visiteurs ont de suite mis le pied sur le ballon et dès la première minute, la volée de Demarteau flirtait avec le poteau d’Alexandre. C’était le début d’une longue domination, à peine perturbée par la seule occasion acrenoise de la pause. Mais Rico-Garcia repoussait bien la reprise de Koné.

La suprématie du Stade allait se concrétiser à la 25e. Le bon centre de Godart était mal repoussé par le portier. Après une petite partie de billard, Manfredi était à la bonne place pour conclure.

Un 4e annulé pour hors-jeu

Preuve que rien n’allait vraiment pour les Camomilles, le staff était encore obligé de revoir ses plans suite à la blessure d’Houzé. C’était une absence supplémentaire dans l’axe qu’il fallait coupler à celles d’Obin, Sangaré et Yondjouen. Et le replacement en défense central de Vinny Mayélé, auteur d’une bonne rencontre, n’y changeait rien: la Real était dépassée.

Malgré tout, elle restait plus ou moins dans la rencontre. Car Dison avait la possession mais gérait mal le dernier geste. "On se crée beaucoup de situations. Mais il faut conclure maintenant ", s’époumonait Rico-Garcia. Le message du portier était parfaitement entendu par ses coéquipiers. En trois minutes, juste avant la pause, ils profitaient de deux phases arrêtées pour alourdir l marque. Meunier était d’abord à la bonne place pour conclure un long coup-franc envoyé au second poteau. Dans la foulée, Manfredi encore lui expédiait le cuir dans les filets en plaçant parfaitement sa tête sur un corner. Akdim voyait même le numéro 4 annulé pour un hors-jeu logique.

La deuxième mi-temps n’était finalement que gestion pour Dison. Acren aura essayé quelques minutes en sortie de vestiaires. Mais l’organisation visiteuse était tout simplement trop bonne pour être prise à défaut. "On aurait même pu alourdir encore un peu la marque en jouant mieux quelques contres quand on avait de l’espace, détaillait Christophe Kinet qui prouve pour son retour en D2 qu’il a le chic pour mettre en place des équipes performantes, comme à Tilleur à l’époque. Je suis très heureux de garder le zéro. Cela va donner de la confiance aux défenseurs. Je suis aussi content parce qu’on avait changé de système aujourd’hui. On signe une 5e victoire de suite dans cette série qui ne sera pas évidente du tout. C’est une belle performance".

Côté acrenois, il n’y a aucune raison de s’inquiéter après un non-match. La Real aura l’opportunité de se reprendre dès la semaine prochaine lors de la visite des U23 de Seraing.

On commence à connaître Fabrice Milone et la justesse de ses analyses. Le coach n’a jamais de difficultés à reconnaître les mérites adverses quand ils sont mérités. "On s’est pris une belle carotte. Bien comme il faut… On s’attendait à un bloc bas attentiste de la part de Dison, on a eu le droit à tout l’inverse. On a fait face à une équipe joueuse qui prenait bien la verticalité. On a été embêté par les décrochages incessants de Legros et Akdim. La victoire est logique. Notre adversaire en voulait plus. Ils étaient plus présents sur les 1ers et les seconds ballons. On a une petite occasion et demie en première et absolument aucune en seconde. Dans ce contexte, on n’a pas grand-chose à revendiquer face à la plus belle équipe que l’on a rencontrée depuis le début du championnat".

« On a juste grillé un joker »

Par contre, le coach regrettait certaines approximations sur les goals. "C’est dommage de prendre des buts casquettes de la sorte… Surtout sur des phases arrêtées. C’est énervant parce qu’on avait prévenu durant la causerie que c’était le plus gros danger (NDLR: Dison avait marqué à cinq reprises sur ce type de phases en neuf buts). On demande à la défense de s’aligner à cinq sur ce type d’actions. Mais on se retrouve deux fois à quatre et dépassé… C’est dommage car à 0-1, qui était un score logique, on pouvait encore espérer une révolte".

Malgré la lourdeur du score, rien n’est mal fait du côté acrenois. "C’est dommage de ne pas poursuivre cette belle série. Mais il n’y a pas péril en la demeure. On a juste grillé l’un de nos jokers. Cela va aussi remettre quelques idées en place. Par le passé, on a parfois eu tendance à se voir trop beaux après une belle série. Mais ici, on doit avoir la maturité de se dire qu’on a perdu contre plus fort que nous".

Et le mentor de la Real ne voulait pas se cacher derrière les absences (Obin, Yondjouen et Sangaré). "Cela fait beaucoup si on ajoute Jérémy Houzé qui doit vite sortir. Mais on ne veut pas pleurnicher là-dessus. On a un groupe pour faire face à cela. Aujourd’hui, on manquait d’automatismes. Certains semblaient un peu émoussés. Mais si cela tombe, ce seront les meilleurs la semaine prochaine", conclut Fabrice Milone.