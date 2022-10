Valentin, on vous a senti affecté samedi passé. Quel était le sentiment prédominant ?

Un peu de colère car on a mal fait les choses. De la rage sur nous-mêmes, une énorme déception, on venait de prendre un bon point à Schaerbeek mais si on est incapable d’enchaîner avec une victoire à domicile, ça ne sert à rien ! Et puis, Manage n’était pas plus fort, c’est nous qui nous sommes mis dans l’embarras.

C’est d’autant plus malheureux que vous auriez pu vous retrouver leaders !

Clairement. C’est exactement ce que Quentin Piéraert a dit lundi en arrivant à l’entraînement: « Les gars, on a loupé la bonne opération et chaque semaine, les résultats des adversaires ne seront pas toujours positifs pour nous ! »

Et les absences de quelques joueurs ne peuvent-elles pas expliquer un peu la situation ?

Il nous manque surtout encore les automatismes vu les nombreux changements au sein de l’équipe. Alpha nous fait beaucoup de bien dans le milieu du jeu avec ses courses incessantes mais quand on a un noyau de trente joueurs, les indisponibilités ne peuvent servir d’excuses. Car celui qui remplace doit y puiser une source de motivation supplémentaire et saisir sa chance. Derrière, on s’est fait avoir sur le second but. Un match sans dans toute sa splendeur !

Dans certains matches, on se dit que l’équipe peut aller loin, mais dans d’autres, on retombe de haut: pourquoi ?

Difficile de vous répondre car en semaine, tout le monde travaille dans le même sens mais on ne peut continuer comme cela. Yohan (NDLR: Brouckaert) a pris la parole cette semaine en disant qu’on devait tous faire plus, se regarder dans le miroir. Et je prends mon cas: offensivement, je dois apporter davantage. Il a aussi précisé qu’on ne devait pas se reposer sur les phases arrêtées pour marquer des buts. Imaginez que nous ne nous sommes procuré aucune grosse occasion dans le jeu contre Manage. C’est dingue quand même ! On n’avait aucun ingrédient pour aller chercher la victoire même si on s’était reboosté à la pause après notre première mi-temps de m… Comble de tout, le manque de révolte après avoir pris le but. On peut être mauvais mais il faut au moins se battre, courir !

Il faut repartir du bon pied, mais vous êtes bien placé pour savoir que ce sera tout sauf évident ce soir…

C’est le moins que l’on puisse dire malgré les petits problèmes connus en avant-saison. Dès que j’ai vu le président rester et les cadres resigner, je savais que « Saint-Sin » allait avoir une équipe compétitive. Ils ont recruté là où ils en avaient besoin. Ça joue bien au football, c’est bourré d’expérience. Attention à Tyron Crame, un jeune qui va vite et marque facilement. De notre côté, nous n’avons pas le choix: il faut récupérer à l’extérieur les points perdus à domicile. Saint-Symphorien a gagné à Schaerbeek certes mais a pris 1-6 contre Aische. Un match n’est pas l’autre.

Ça va être bizarre d’être dans le camp d’en face…

J’aurai un peu d’appréhension au coup d’envoi mais ça va vite passer. Pas mal de mes anciens coéquipiers vont me charrier. J’ai passé une bonne saison là-bas, le groupe vivait bien, je suis resté en contact avec quelques-uns. On avait gagné 2-0 chez nous et perdu 2-1 à Tournai mais tandis qu’on menait 0-1, on a loupé le break sur penalty et sur le contre, c’était 1-1.

Que manque-t-il à l’équipe pour être plus constante ?

On doit mettre des buts ! Si on ne marque pas, on ne peut pas gagner un match. À nous de travailler les automatismes. Les qualités sont là.