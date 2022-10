« Plus agressifs en zone de conclusion »

Comment réussir à améliorer le rendement de l’équipe et surtout celui des attaquants certainement bourrés de qualités mais qui ont bien du mal à trouver leur place ? C’est une des énigmes que devra résoudre Jérémy Descarpentries : « Par le travail d’abord, on le fait en semaine mais aussi en étant plus agressifs dans les trente derniers mètres. À chacun d’élever son niveau de jeu pour améliorer les transitions offensives et être plus efficaces en zone de conclusion. Se procurer davantage d’occasions et surtout être plus tueurs. » Après la défaite, le coach tournaisien procèdera-t-il à des changements ? « Il y en aura immanquablement puisque j’ai toujours dit que si on ne touchait pas à une équipe qui gagne, ce n’est plus le cas depuis samedi. Les performances de certains ne m’ont pas plu, le noyau est large, ce sera l’occasion pour d’autres de montrer leurs capacités devant une belle équipe de Saint-Symphorien qui a bien entamé son championnat. » Et vient de gagner à Schaerbeek…