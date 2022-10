Depuis jeudi, c’est l’effervescence à la piscine Les Dauphins à Mouscron où le water-polo est mis à l’honneur puisque les représentants du club local sont parvenus à attirer le voisin français de Tourcoing pour qu’il y dispute sa phase de poules de Ligue des champions. Rien que ça !

L’événement est de taille: cinq équipes représentant autant de pays, dix matches à caser sur quatre journées et un spectacle garanti entre les Danois de Kastrup, les Portugais de Guimaraes, les Bosniens de Banja Luka, les Grecs de Panionios et donc les Français de Tourcoing. Ce week-end, quatre rencontres sont encore à disputer. Deux le samedi: Banja Luka-Guimaraes à 15h et Tourcoing-Panionios à 17 h ! Deux le dimanche: Tourcoing-Kastrup à 9h et Panionios-Guimaraes à 11 h !

Entre ces matches, est venu s’immiscer celui de Mouscron dans le cadre de la Superligue belge. Ce samedi à 20 h, le RDM reçoit ainsi Tielt. Un duel inversé, le club flandrien devant recevoir selon le calendrier initial, mais les Hurlus n’ont pas eu de mal à le convaincre de se déplacer dans une piscine où, juste avant, le public aura vibré en nombre derrière les Enfants de Neptune de Tourcoing. Il va sans dire que Mouscron, dans ce contexte, ne peut se louper et ne se loupera de toute façon pas.