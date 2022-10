Le travail de formation porte ses fruits à Acren

Ce week-end, toujours pas de Pays Vert à l’œuvre ; par contre, Mouscron se rend dimanche à 14h à Houdeng, la lanterne rouge. Le même jour, à 13 h, Herseaux va tenter de confirmer sa récente victoire 3-2 contre Morlanwelz en se déplaçant à Gosselies.

P2A: Acren à Wez…

Les deux seuls matches joués il y a une semaine ont accouché de succès à domicile. Celui des "B" du Pays Vert contre Templeuve: 3-0 ! Voilà les Athoises en coleaders du général avec les Acrenoises qui comptent toutefois un match de moins disputé. Pour son second rendez-vous de la saison en championnat, Wez devait se rendre à Écaussinnes, d’où il est rentré avec une défaite 7-2. "Malheureusement, cette sortie ne s’est pas si bien déroulée en raison de quelques absentes importantes, ce qui a impliqué un manque d’expérience. Ça nous a menés vers une lourde défaite dans les chiffres. C’est un peu le souci depuis notre succès initial à Ath: il nous manque des joueuses à cause de mariages, du travail ou de blessures, dont celle de notre capitaine Clémence Lepla. On a ainsi clairement perdu en stabilité", explique le coach Nicolas Descamps.

Ce revers n’empêche pas de rester très positif à la JS. " On a bien commencé le championnat avec la victoire 0-5 au Pays Vert et la qualification en Coupe. On est toujours dans un esprit positif avec une énorme envie d’apprendre. On a bien progressé au niveau du jeu, dit un coach qui verra son équipe recevoir Acren à 15h ce samedi. On a hâte d’affronter ce ténor pour se jauger. On compte tout donner et vendre chèrement notre peau."

Si vous aimez les filles de Wez, surtout ne ratez pas ce match car, en championnat, calendrier bizarroïde oblige, on ne les reverra plus avant la mi-novembre ! "L’ACFF a fait fort au niveau incompétence sur le calendrier avec une rigidité exacerbée dans l’application des règles, ce qui a fait perdre un adversaire de plus avec Havinnes B. Cependant, on va en tirer un avantage en jouant de nombreux matches amicaux, ce qui permettra de mettre dans le bain les nouvelles têtes, ainsi que les blessées quand elles reviendront. Néanmoins, le championnat en est, du coup, moins haletant."

P3A: roulez jeunesse !

Après ne pas avoir existé lors de la réception de La Louvière B (0-19), Taintignies aura de nouveau fort à faire samedi à 18h à Acren B qui sort d’un succès 0-8 à Elouges et le conforte sur le podium de la série. "Une victoire nette et sans bavure, une pluie de buts devant et le maintien du zéro derrière pour prendre le maximum de confiance avant la réception de Taintignies qui marquera ensuite un arrêt d’un mois en championnat", narre Stijn Terache, entraîneur acrenois. Là aussi, le calendrier est spécial !

La réjouissance d’Acren vient plus des fruits récoltés dans le travail de formation. "Notre plaisir est d’avoir pu faire monter une fille provenant du groupe des U13 féminines de Grégory Vandergheynst le week-end dernier. C’était ainsi une première en version onze contre onze pour Ilona Lorphevre, âgée de 14 ans. Cela va amener par la suite d’autres filles à suivre sa route, ce qui prouve bien le vif intérêt pour le football féminin et la qualité de notre structure à la REAL consacrée aux filles."

Ce samedi, en début d’après-midi, à 13 h, Velaines recevra Baudour B, coleader de la série avec La Louvière B. Rude réception au programme ! Les Velainoises sortent d’une défaite 4-2 à Écaussinnes B, ce qui les maintient sur le cinquième siège du classement, avec leurs trois points.

N2A: revoilà Havinnes !

C’est la surprise de cette fin de semaine: la section féminine d’Havinnes n’a pas du tout baissé les bras ! Déterminée à poursuivre ses entraînements malgré le forfait général acté en championnat, la P2 sang et or revient sur sa décision de ne pas s’aligner en D2, à la place d’une équipe A qui s’est complètement disloquée. Afin de continuer à jouer des matches et surtout pour sauver la prochaine saison, Havinnes B va donc prendre finalement la place d’Havinnes B en N2A. Premier devoir pour les filles de Dominique Salbeth: un déplacement à Dixmude dimanche sur le coup de 15 h.