Des derbies à la pelle en P1 féminine

On se dirigera ensuite vers Enghien, où la JSE accueillera Templeuve pour le premier derby féminin du week-end. La jeune équipe de Christophe Deglas partira challenger face aux joueuses expérimentées de l’Essor. Arrivée cet été à Petit-Enghien, Célia Meunier se souvient bien les avoir affrontées avec Stambruges: "C’est en effet du très solide et il ne s’agira pas de les laisser poser leur jeu car elles sont bourrées de métier. Nous devrons plutôt essayer de les mettre en difficulté avec nos armes, la défense, la vitesse. Nous jouons chez nous et devrons le leur faire savoir. Si au final, nous devons nous incliner, cela n’aura rien de dramatique. Cela signifiera juste que nous devons continuer à apprendre et à travailler en conséquence."

La meneuse enghiennoise avait ressenti des envies de changer d’air à l’issue de la dernière campagne. "Ce ne fut pas évident de quitter un groupe que j’aimais beaucoup, mais j’avais envie de tenter autre chose, et l’équipe que j’ai rejointe me plaît elle aussi de plus en plus. J’avais déjà failli venir un an plus tôt et cette fois, c’était le bon moment pour vivre une nouvelle aventure. Mes nouvelles coéquipières ne manquent pas de talent mais il nous faut encore trouver des automatismes et apprendre à jouer ensemble. Une fois ces détails réglés, je suis convaincue que nous livrerons une belle saison."

« Un match à prendre »

On repassera en P1 masculine pour terminer la soirée avec, espérons-le, le premier succès estaimpuisien ce soir face à Erquelinnes, qui ne s’est imposé qu’une seule fois en trois sorties. Le BC Blaton aura lui aussi toutes ses chances contre Courcelles, qui affiche le même bilan que le RCBE 2000.

Il faudra enfin patienter jusqu’à dimanche pour assister aux deux autres derbies de Wallonie Picarde. Face à un TEF déjà très affûté, Estaimpuis risque de souffrir sur le coup de 16h au domaine de Bourgogne. Le scénario du duel opposant Stambruges et le Tremplin au Gymnase sera nettement plus indécis alors que les deux formations comptent déjà une victoire. L’ex-Sang et Or Kimberley Vandamme rêve d’un succès qui placerait le Tremplin bien au chaud dans le milieu de tableau. "C’est un adversaire assurément prenable, même si le match promet d’être serré. Notre début de saison n’est pas simple car l’effectif est particulièrement jeune, avec pas mal de cadettes alignées. Mais dans l’ensemble, l’équipe évolue bien et je suis persuadée que nous allons empocher les points qu’il faudra au fil de la saison, glisse celle qui avait joué un vilain tour à ses anciennes couleurs lors de la journée inaugurale. J’avais un peu la pression mais nous avions surtout la rage de vaincre et j’étais forcément ravie de l’avoir emporté en ayant livré une bonne partie qui plus est."