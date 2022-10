À Hubo, l’Estudiantes va devoir éviter de bricoler

Pour ça, idéalement, c’est dès le déplacement de ce samedi en toute fin d’après-midi que les troupes de Romain Poix doivent passer la seconde, en visite chez un adversaire qui a certes débloqué son compteur mais qui n’en est qu’à une victoire en quatre sorties. Petit souci à noter: elle a été acquise le week-end dernier sur le parquet de Courtrai, face à qui l’Estu a perdu, preuve que l’équipe B du club de Hasselt, dont les A prestent en Beneleague, prend ses marques au sein de la série. Plus tôt, elle s’est inclinée à Sasja, contre Izegem et à Eynatten, soit le trio de tête actuel !

Ce sera dès lors tout sauf facile pour les Tournaisiens qui, pour rentrer de Hubo avec un petit quelque chose dans le caddie, devront éviter de bricoler, une fâcheuse tendance qu’ils ont à chacune de leurs prestations. En ouverture de saison, face à un Eynatten qui semblait fort prenable, l’Estu a d’abord galvaudé un départ tonitruant. À 4-0 puis à 8-3, il a laissé revenir l’adversaire qui lui est même passé devant à la pause. Après celle-ci, il a bien résisté au coude-à-coude proposé par un adversaire qui a néanmoins profité des quelques imprécisions des locaux pour repartir vainqueur.

Trop de trous d’air

À Sasja, pour le second acte de sa saison, Tournai a peiné à exister, constatant que sans plusieurs de ses joueurs cadres, tels que Rosier et Huart blessés, il lui était difficile de rivaliser chez un cador, cédant au fil de la partie du terrain avec un marquoir qui a filé jusqu’à 34-21. Contre les voisins courtraisiens, l’Estu a compris qu’il avait les armes pour ennuyer n’importe qui, à condition de s’appliquer à rester concentré durant la totalité d’un match. Mais face à l’Apolloon, dix longues minutes en première période, puis cinq autres en deuxième ont suffi pour anéantir l’excellent travail réalisé durant le reste de la rencontre. Sans oublier le coup de sang de Nassim Maamir qui a débouché sur une exclusion dont ses équipiers se seraient bien passés.

Enfin, il y a eu Houthalen et la sensation d’être tout près de la récompense qui n’est toutefois pas venue, la faute à des entames de période catastrophiques. Un 7-1 pour lancer le match et un 5-0 à la reprise après le repos: vous additionnez les deux et vous obtenez un 12-1 que vous ne pouvez pas rattraper malgré une jolie remontée à 33-28.

L’Estu a cruellement besoin de prendre tout ceci en considération pour ne pas laisser son compteur à zéro point.