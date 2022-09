« Poney est une coach très portée sur l’aspect mental »

Cyrielle se fait une vraie joie d’affronter son ancien staff. "C’est un match un peu particulier car ça fait toujours un peu bizarre d’avoir sa coach et amie sur le banc de l’autre côté. Surtout qu’elle me connaît presque par cœur, note la gardienne de but. On est toujours en contact et toujours copines. Enfin jusqu’à samedi 19 h 15 !"

L’humour, passion commune ? "Oui et surtout quand il est nul !", se marre Cyrielle qui aurait pu rejoindre Charleroi plutôt que Mons. Avec Sandrine, on en avait un peu discuté mais avec le travail et la route à faire, ça me semblait fort compliqué d’aller au Sporting. "

Elles sont passées à l’ennemi…

Finalement, ça était le RAEC, sans regret ! "Je m’y sens bien même si le début de saison est en douceur pour moi car j’ai pris d’autres engagements hors foot avant de signer à Mons. L’ambiance est chouette avec un bon équilibre entre les jeunes et les plus anciennes…" Pour Sophie, l’aventure montoise est aussi une bonne surprise. "Au début, c’était un peu stressant d’arriver chez “l’ennemi” mais au final, tout est très positif, de l’ambiance à l’accueil des filles et du staff en passant surtout par les infrastructures."

Un changement par rapport à Havinnes, club que le trio a quitté cet été par la force des choses. "Lorsque l’on a annoncé que le club ferait forfait pour l’équipe A, j’ai préféré partir car j’avais déjà reçu la proposition de Mons", précise Justine, suivie par Sophie: "J’ai quitté Havinnes pas par choix mais plutôt par obligation vu le forfait de la D2 du club. Si je voulais rester à ce niveau, je devais partir."

Désormais coachées par Virginie Huvelle à Mons, Laura, Sophie et Cyrielle ne gardent que de bons souvenirs de leurs "années Sandrine Van Herzeele" à Havinnes. Chacune a été marquée, à sa façon, par son coaching. "Avant un match, un jour, Sandrine avait préparé des gobelets avec de l’eau. Sur l’un, il était écrit attitudes positives et sur l’autre, attitudes négatives. C’était en référence à ces nombreuses cartes jaunes que je prenais", se souvient Justine. "Elle préparait souvent des petits exercices mentaux avant nos matches ou même pendant certains entraînements. Une coach très axée sur l’importance du mental et fort investie pour son équipe", ajoute Sophie.

Une coach qui a un surnom: Poney ! "Je pense qu’il vient du fait qu’avant de tirer un coup franc quand elle était joueuse, elle faisait des petits pas sur place." Enfin, on en sait plus… Merci Cyrielle !