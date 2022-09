Marie Maligo va manquer les Mondiaux et l’accepte

Sacrée surprise vue de l’extérieur et, pourtant, la principale intéressée avoue qu’elle s’y attendait. "J’ai moins joué que les autres années au niveau national, reconnaît-elle, et surtout, je ne me suis pas alignée sur les gros tournois flamands, faute de partenaire régulière en ce moment. J’ai ainsi pas mal dû jouer chez les messieurs du côté AFP, comme mon classement me le permet tout à fait, mais ça, Padel Belgium n’en tient pas du tout compte. J’aurais très bien pu encore inverser la tendance à l’occasion de la journée qui était dédiée aux tests physiques. Hélas, j’étais malade ce jour-là et je n’ai pas su m’y rendre", peste Marie Maligo.

« Rien de communautaire dans la décision prise ! »

L’AFT Padel aurait bien évidemment aimé qu’il en aille autrement en misant sur la sélection de notre régionale. "Mais les choix des sélectionneurs restent souverains et leurs explications quant à la non-sélection de Marie tiennent tout à fait la route. Et notamment son absence lors des tests physiques alors que cinq dates avaient été proposées, commente Clément Geens, le directeur sportif de l’AFT Padel. Dans l’absolu, elle peut tout à fait prétendre à une sélection, mais disons que cette année, ses résultats n’étaient pas à la hauteur si on les compare à ceux des joueuses qui ont été sélectionnées."

Quant à ces relents communautaires bien trop vite avancés par certains, Clément les balaye du revers de la main. "Chez les messieurs, nous sommes à six joueurs francophones repris pour deux Flamands… Et chez les dames, seules Marie et Laura Bernard peuvent objectivement prétendre à une place au sein du groupe des huit. Il n’y a par conséquent rien de communautaire là-dedans."

Décision logique, donc, mais il y a une belle revanche à prendre en vue de 2023 pour la surdouée kainoise.