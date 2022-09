Gaby Ouanane a Frasnes dans le sang

Gaby, jusqu’ici, en trois matches de championnat, Frasnes a déjà tout connu: victoire, partage, défaite !

Et ce quatre sur neuf est très bien vu l’effectif qu’on a, avec bon nombre de garçons qui n’ont pour ainsi dire jamais vraiment joué au futsal. C’est un jeune groupe, des footeux de base mais qui ont une excellente mentalité. Le noyau est sain, je suis fier de lui et je n’ai aucune envie de chercher à le renforcer avec des mecs qui auraient plus de futsal dans les pieds, de peur que ça nuise à l’ambiance géniale qu’on a su créer.

Quitte à être moins performant sur le parquet ?

Bien sûr ! Le but est de toute manière simple: le maintien. Même si on manque d’expérience du futsal national, on doit y arriver. D’autant plus si j’arrive à récupérer mes blessés et s’ils se remettent à s’entraîner pour avoir une chance d’intégrer la sélection.

Est-ce qu’on nous a changé le Gaby qu’on connaissait dans le sens où il paraît bien moins ambitieux que par le passé ?

Vous dites cela parce que je préfère reprendre des garçons plus habitués au niveau provincial qui font l’effort de suivre l’entraînement et d’être à l’écoute plutôt des garçons affichant le niveau de la nationale mais qui font l’impasse sur la séance de la semaine ? D’un côté, il y a des joueurs qui apprennent ma tactique et, de l’autre, des joueurs qui semblent ne pas trop en tenir compte ! Mon choix est donc vite fait. Ce n’est que de la logique, surtout en nationale 3.

Elle vous plaît, cette série ?

Elle n’est pas excessivement relevée même s’il y a de bonnes équipes, comme Brunehaut qui a pas mal changé avec l’arrivée de bons joueurs français et un coach que j’ai entraîné à mon époque roubaisienne.

À Brunehaut, on a plus misé sur des joueurs axés futsal, contrairement à Frasnes. Ce n’est pas dans vos habitudes…

Avoir autant de footeux au sein de mon groupe, c’est vrai que c’est une première !

Ça ne vous embête pas, vous le spécialiste du futsal ?

Pas du tout ! C’est une autre façon de bosser. Il faut reprendre les bases, notamment. Ce qui est finalement plaisant si vous disposez de bons gars. Et je les ai ! Ils sont volontaires et travailleurs. C’est tout ce que je leur demande ! Après, il y a un inconvénient: les blessures ! Ils se prennent beaucoup de coups en plaine le dimanche et ça se répercute sur leur capacité à tenir leur place le vendredi soir en salle.

Vous nous parliez de maintien. Est-ce vraiment l’objectif ?

Oui car je suis revenu pour bosser tranquillement. Cette année-ci, c’est pépère ! Ça fait 22 ans que je suis dans le coaching et que je suis passé un peu partout, de l’équipe nationale à la D1 et la D2 en Belgique et en France. J’ai ruiné tous mes week-ends pour le futsal. Je ne me plains pas du tout, même avec plus de recul, mais il y a un temps pour tout et là, si j’ai envie de continuer, je veux le faire d’une autre façon en préservant bien plus de temps pour tout autre chose, dont ma famille.

Même si famille et futsal ne semblent pas non plus incompatibles chez les Ouanane…

Je vois où vous voulez en venir (rires). J’ai le gamin qui est venu avec nous vendredi dernier. C’est aussi plus un footeux et il n’a que 16 ans mais il a fait son taf. Comme le gamin de mon adjoint Jonathan Delvaux d’ailleurs. C’est marrant mais aussi la preuve que le temps passe vite.

une autre preuve du temps qui passe: à combien de passages en êtes-vous à Frasnes ?

Le quatrième, je crois ! En habitant Ath, c’est finalement assez simple de succomber à la tentation frasnoise puisque c’est proche de la maison.

Et si on vous dit que sans votre retour, il n’est pas certain que le club serait reparti après une année sabbatique…

C’est au président qu’il faudrait poser la question ! Il est possible qu’il attendait quelqu’un avec un carnet d’adresses pour relancer la machine et pas uniquement un coach qui vient s’asseoir sur le banc. J’aime m’investir plus largement en faisant parler la gestion humaine, faire prendre conscience à un club qu’il y a des détails à régler… Parfois des broutilles, comme les repas d’après-match, mais cela compte dans la vie d’une formation de futsal qui doit prester tard le vendredi. Vous me connaissez, je suis plus dans la discussion et l’art de régler les petits soucis éventuels. La papote, c’est mon truc !

Faisons alors un peu de papote autour du futsal belge fort décrié pour son niveau actuel…

À juste titre ! Vendredi passé, on n’a une nouvelle fois pas eu d’arbitre officiel. C’est une des nombreuses preuves de la régression du futsal en Belgique. La France nous est ainsi repassée devant mais alors de très loin. Chez nous, on a quatre clubs tout en haut, puis il y a les autres qui font comme ils peuvent. En France, on arrive à professionnaliser les choses. Toute la différence est là !