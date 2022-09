C’était une vraie belle fête du judo à Brugelette

Cette réunion à Brugelette se veut avant tout être une fête du judo et elle l’a été comme le souligne son organisateur Mario Di Loreto. "Avec le soutien de l’administration communale de Brugelette, l’Adeps et Hainaut Sports, nous avons pu organiser notre cinquième Rassemblement des Jeunes qui aura connu un énorme succès, et cela bien au-delà de nos espérances: 224 jeunes judokas provenant de 34 clubs francophones et d’un néerlandophone. Il y avait aussi un nombreux public, à peu près 400 personnes présentes dans la salle des sports de l’école afin de suivre en live les prouesses de ces jeunes compétiteurs. Et tout cela n’a été possible que grâce à l’excellent travail de l’ensemble des membres du comité du club", se réjouissait tout sourire le président du JC Brugelettois.

Sur le podium !

Il va sans dire que le club local était fort bien représenté sur son tatami. "On aurait dû aligner quelque 21 judokas, ce qui aurait fait de nous le club le plus représenté de ce rassemblement, malheureusement deux de nos U15 se sont blessés la veille de l’événement, Éloïse Boulvin, notre championne provinciale, a dû quitter prématurément l’entraînement du vendredi soir tandis que Genot Edgar s’est, lui, blessé à l’école", précisait Mario.

Au classement des clubs, c’est le JC Sirault qui a obtenu le meilleur classement avec un total à 52 points. Pour la deuxième place, on a le Neko Anderlecht devant le club organisateur de Brugelette qui a glané 50 points. "Mais sans les blessures de nos fers de lance, on l’aurait remporté… En sport, ça tient à peu de chose", relativisait le dirigeant qui ne pouvait que se réjouit du comportement de ses troupes.