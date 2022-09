Cantreul et Vico ont dominé à V’zon

Si la première édition du trail organisé par l’ASBL Vezon Accueille avait été sujette à quelques réserves quant à un parcours présentant quelques passages délicats pour les chevilles, la deuxième a, semble-t-il, fait l’unanimité, les pluies ayant rendu le tracé souple à souhait. Un tracé inédit de par la traversée du bois de Barry et du terrain militaire du village qui sont habituellement interdits de tout passage public. Plongés en pleine nature durant la plus grosse partie de la course, ils ne sont pas rares les coureurs à avoir eu l’occasion de croiser la route de chevreuils ou d’apercevoir des sangliers.