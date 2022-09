Biévène s’impose sur le fil

Le point pris à Isières n’était pas du tout dû au hasard puisque Biévène a fait mieux hier soir en prenant la mesure de Wiersiens bien calfeutrés sur leur nuage ces dernières semaines. C’est dire si la saison est – enfin ! – lancée du côté des Bilingues. « Je suis content pour le groupe et fier de mes gars, souriait Alain Sterckx. Surtout que nous étions menés 0-1 à dix minutes de la fin après un penalty transformé par Colla. Pourtant, on aurait dû tuer le match avant la pause parce qu’on s’est créé une kyrielle d’occasions sans les transformer. J’avoue que j’ai douté surtout après avoir dit à mes joueurs que le match n’était pas crucial mais important. Il ne fallait pas laisser partir nos adversaires. » Trois minutes après l’ouverture du score, un débordement de Segala offrait l’égalisation à Burgue ; à une minute du terme, Biévène réussissait à émerger grâce à un effort personnel signé Segala : « C’est mérité parce qu’on a dominé Wiers de la tête et des épaules », concluait le coach local qui voit son équipe revenir à la 14e place à égalité avec la RUS Tournai. N.N.