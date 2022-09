ABH 1 prend les commandes en division 2

Camargue toujours en attente

Cazeau partait favori face aux Camarades Bourleux de Bailleul. Ces derniers résistent bien durant la première manche. Cinq points templeuvois en deux bouts creusent les écarts (7-2). La dernière série tombe aussi dans l’escarcelle locale (5-4). Chapeau aux Bailleulois qui forment une équipe très joueuse. Escanaffles poursuit son écolage en division 1. À Dottignies 1, les Cellois ont pris une leçon de boule. Le score final de 30-7 est suffisamment parlant, les Dottigniens se permettant d’inscrire six points aux deuxième, dixième et quatorzième bouts avec un 13-0 en dernière série.

Champion en titre, Camargue 1 espérait conquérir son premier succès de la saison en rendant visite à Kain 1. Cela débute bien pour les Hérinnois qui s’octroient la série initiale (6-9). Mais la réaction locale laisse les visiteurs sans voix (10-0). L’ultime manche ne changera plus rien au score final (2-2). Le derby entre Léaucourt 1 et les Rouches Bourleux 1 a été plus équilibré que n’indique le score. Chaque équipe a marqué sept fois mais les locaux ont réussi plus de gros coups que les visiteurs (5-6, 8-3, 10-1).

Une série à 0-21: aïe, ça pique !

En D2, Pottes accueillait les Rouches Bourleux 2. Ces derniers entrent un peu mieux dans la partie (4-5) mais ne peuvent rien face à la révolte pottoise durant les cinq bouts suivants (7-1). Avec cinq unités au onzième bout, les visiteurs égalisent mais Pottes réagit une seconde fois pour arracher la victoire finale. L’autre équipe pottoise des Pottleux a certainement battu un record. Celui de concéder un nombre de points en une seule série. ABH2 est sans pitié pour les locaux (0-21). Les locaux entrent enfin dans le match (6-1, 5-4). La tortue a, cette fois, démarré trop tard… La lutte entre les équipes néophytes du championnat a tourné à l’avantage de Camargue 2. Blandain 2 est dominé en début de rencontre (5-1) avant de voir son déficit grandir après dix bouts. Cinq unités hérinnoises au treizième bout assurent le succès local (6-5).

Les Amis de la boule d’Hérinnes 1 jouaient deux fois le week-end passé. Ils se rendaient à Antoing pour y rencontrer les Tontons Flagueurs. Cinq unités au premier bout orientent la série en faveur des visiteurs. Avec l’arrivée de Nico Lucq, la partie s’équilibre. Les Antoiniens pensent même gagner sur le gong mais il leur manque une unité au décompte final. ABH1 a réussi la passe de deux en prenant le meilleur sur les Rouches Bourleux 2. Malgré la bonne prestation des jeunes Lucas Janssens et Clémence Ghilbert, les visiteurs se sont inclinés.