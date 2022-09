Messieurs, on commence par les questions les plus difficiles: vous souvenez-vous de l’année du dernier derby ?

Simon: Ça commence fort ! Je me souviens avoir joué contre eux en amical mais ça ne compte pas je suppose ? Pour le reste… Désolé !

Georges: Très franchement non ! Ça doit remonter à une douzaine d’années, je pense… (NDLR: la réponse est 2009 avec un succès 0-5 d’Estaimbourg à Néchin ; Simon avait 12 ans et Georges 10 ans de plus).

Au fait, on en est à combien de derbys ? Celui de ce week-end sera, d’après vous, le… ?

Simon: J’ai lu une publication sur le site du club. Le 40e, je crois ! Non, encore raté ? Je vais y retourner alors.

Georges: Joker ! Je n’en sais strictement rien (NDLR: la réponse est le 49e depuis le premier disputé en 1974, alors en P4, avec un nul à Néchin 1-1).

48 affrontements entre voisins. Vous avez une idée du ratio victoires, défaites, nuls ?

Simon: Cela doit être très serré: vingt succès pour chacune des équipes, vingt défaites et huit matchs nuls.

Georges: Vingt victoires du côté d’Estaimbourg, dix-huit défaites et dix matches nuls (NDLR: 21 succès pour les Estaimbourgeois, un de moins au compteur de Néchin ; 20 et 21 défaites ; 7 nuls. La différence de buts: plus seize pour Estaimbourg, l’inverse pur Néchin évidemment)… Il faudra donc gagner dimanche pour pouvoir rééquilibrer la balance.

Treize ans que l’on attendait ce moment: on espère que vous n’êtes pas superstitieux…

Simon: Non, pas le moins du monde ! Je n’avais même pas fait attention ni le lien avec le chiffre pour tout vous dire.

Georges: Non, loin de là surtout qu’on les a joués en amical il y a un an et demi, donc ça compte dans les têtes ! On avait gagné 4-1 alors qu’on était encore en P3. Et j’espère que c’est bon signe !

Vous aviez coché la date des matches au moment de la parution du calendrier ?

Simon: Évidemment, et surtout le match aller ! C’est le vrai derby, pas mal de joueurs ont en effet transité dans les deux clubs, on se connaît…

Georges: Non ! Je ne l’ai su qu’il y a quinze jours. Ce n’est pas plus mal, ça évite de gamberger quand on a peur de prendre le carton de trop mais ce n’est pas mon cas ! Je ne sais pas non plus quand on rencontrera Templeuve.

Six points d’avance pour Néchin, le leader, et meilleure attaque: l’avantage est logiquement dans le camp visiteur ?

Simon: C’est certain, ils ont mieux commencé le championnat alors que de, notre côté, on alterne le bon et le pire, comme contre Hensies. On n’a pas encore trouvé le bon équilibre. On sera plus stable quand on enchaînera mais l’équipe change pas mal chaque semaine.

Georges: On fait un bon début de championnat mais les blessés commencent doucement à arriver. Sur son terrain, Estaimbourg est favori. C’est une belle équipe.

Dans ce duel si particulier, on y va à fond dès le début de la rencontre ou on calcule ?

Simon: On joue comme tout autre match même si c’est un peu plus tendu. Pas question de s’adapter à l’adversaire !

Georges: Ce n’est que le septième match, il n’y aura pas de calculs ! Les équipes sont joueuses. Il y aura du monde, du spectacle et… des buts !

Le détail qui risque bien de faire la différence dimanche soir ?

Simon: J’ai vu Néchin plusieurs fois cette année: gare aux phases arrêtées ! On essaiera de répondre avec notre bonne conservation de balle.

Georges: Ça ne va pas se jouer sur un détail parce que personne ne va fermer le jeu. Ce sera très ouvert et indécis. Qui va l’emporter ?

L’équipe est-elle fin prête pour aborder le choc ?

Simon: La victoire à la REAL a fait beaucoup de bien après le non-match contre Hensies. Ça a ramené de la bonne humeur durant la semaine aux entraînements. Et elle devrait permettre de gagner 2-1.

Georges: Oui même si on a eu les possibilités pour l’emporter contre Wiers qui en voulait plus que nous. On sait qu’on ne va pas tout gagner cette saison. J’espère un succès 1-3 même si tout est ouvert mais je ne peux quand même pas nous mettre perdant. Je suis confiant (NDLR: mille mercis à Philippe Bassilière, mémoire d’Estaimbourg, pour les statistiques).