Une belle réaction après la pause pour Tournai

Car s’il y a la victoire au bout (19-21), les Tournaisiens ont connu une entame très difficile. "On est mené 11-0 à la pause. On a trop laissé jouer notre adversaire à la baballe. Sur son nouveau synthétique, c’est mortel. C’était de notre faute surtout car les consignes données n’étaient pas appliquées. On a corrigé ça à la pause. On a obligé Soignies à aller plus souvent à l’affrontement. On a enfin reproduit ce que l’on travaille à l’entraînement. J’ai vraiment apprécié la réaction de groupe".

Le week-end fut même parfait pour les rugbymen de la cité des Cinq Clochers. "O n remporte aussi une belle victoire avec les bis, détaille celui qui a repris le maillot. On est quelques anciens à avoir repris cette saison. Il y a une chouette ambiance. On est aussi heureux parce que toutes nos équipes de jeunes ont gagné. Comme je l’ai dit lors de la causerie d’après-match, c’était un week-end tout simplement parfait !"

Un adversaire méconnu

Le genre de week-end qui met l’ensemble d’un club en pleine confiance. Idéal pour lancer une belle série face à Malines dès dimanche (13h pour la réserve, 15h pour la senior) ? "On part encore dans l’inconnu parce que Malines descend de N2. On ne les a jamais affrontés. Vu leur résultat, cela semble un jeu très rugueux et physique comme l’aiment nos amis flandriens. À nous d’y répondre. Car l’objectif reste inchangé cette saison: on veut tout gagner à la maison ! Qui plus est, on avait ciblé ce premier bloc de matchs pour réaliser un sans-faute. Arendonk a fait forfait. On a battu Soignies. On doit continuer comme cela. Le groupe répond bien. On a aussi récupéré quelques jeunes qui s’accrochent bien. Ils connaissent déjà le jeu et ont la motivation. C’est prometteur".

Il n’y a finalement qu’un petit bémol. "Malines a déclaré forfait pour sa réserve lors de ses deux premiers matchs. On imagine donc qu’il en sera de même dimanche. C’est dommage… J’espère que cela ne va pas recommencer comme l’an passé".