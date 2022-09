R1: le début rêvé pour Frasnes

La préparation n’a pas été optimale aux Collines. Les joueurs ne sont pas revenus directement aux séances ce qui a forcément engendré un petit retard. On était donc curieux de voir ce que les troupes de Cédric Bleus allaient offrir pour ce premier match de la saison. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’on a été servi ! Car les Frasnois ont décroché une première victoire, tout en y ajoutant la manière. "On a livré une excellente première mi-temps, se réjouit le coach. C’était 19-0 au moment de rejoindre les vestiaires. On a parfaitement répété les gammes réalisées en semaine à l’entraînement. On mettait en place un jeu très rapide et en mouvements sans commettre d’erreurs. En deuxième, on s’est laissé un peu endormir. La Hulpe a imposé plus de contacts. On a aussi réalisé quelques plaquages trop hauts qui nous ont coûté des pénalités. Mais on a aussi prouvé qu’on a bien bossé depuis le début de la préparation. L’année dernière, on était souvent perdants dans les rucks. Ici, ce fut tout l’inverse. Physiquement, on a vraiment bien bossé et cela se ressent sur le terrain. Le coach adverse nous l’a précisé en fin de match".

Dimanche, à 13 h, les Fourmis joueront pour la première fois à la maison. Ce sera face à Saint-Ghislain. "On ne doit pas s’emballer après notre première victoire. Même si Saint-Ghislain a perdu ses deux premiers matchs, cela reste une équipe qui ne lâche rien. Ils mettent toujours beaucoup d’envie dans leur rugby. On l’a vu l’an passé. On avait pris une petite correction chez eux alors qu’ils étaient lanterne rouge avec aucun succès. Je le rappellerai lors de mon discours d’avant-match".

À l’instar du voisin tournaisien, Frasnes a aussi connu un très bon premier week-end. Pour leur toute première rencontre, les U14 (en association avec… Saint-Ghislain) ont cartonné face au Kituro 2: 62-12 ! Quant aux Colinettes, elles débuteront leur aventure ce samedi. "Avec quelques femmes de joueuses qui viennent s’entraîner notamment. C’est la preuve de la bonne ambiance qui règne chez nous. On est une vraie famille. Dimanche, on est repassé par Tourpes en Activité après notre déplacement. Des gars non-repris sont venus nous rejoindre. Preuve que le groupe vit bien".