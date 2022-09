Jimmy et Nathan Leyder vont s'affronter pour la première fois: "On en parle depuis six mois"

La rencontre sera peut-être encore plus particulière pour Nathan. "Je connais tout le monde à Moen. C’est là-bas en plus. Je travaille avec Cameron Pardo. C’est le parrain de mon fils. Puis Greg (Vandenbulcke), c’est presque comme mon 2e père. Il m’appelle" fiston ". Quand je suis parti à l’Ajax Amsterdam, il est venu tellement me voir. Je ne compte même plus le nombre de fois que j’ai dormi chez lui. Franchement, si je perds ce match, j’arrête le foot et je me mets en burn-out au boulot", sourit l’ancien d’Acren.

Et son frère enchaîne: "Ce que je crains le plus, c’est la défaite. Il y aura plein de monde autour du terrain. Mon père et mon oncle reviennent spécialement des Ardennes. Il y aura toute notre famille mais aussi nos potes. Celui qui perd, il est parti pour prendre très cher jusqu’au match retour. Car tout le groupe va se retourner contre lui pour le charrier".

« Une qualité ? C’est dur d’en trouver une »

Défenseur central pour Jimmy, milieu défensif pour Nathan, les deux ne devraient logiquement pas trop se croiser. Mais qui sait sur les phases arrêtées… "J’ai demandé à le tenir parce qu’il est nul de la tête", rigole le joueur de Lauwe. Quand on vous disait que cela se vannait de toute part ! Et cela a continué quand on leur a demandé de citer les qualités du frangin. "Franchement, c’est dur d’en trouver une", plaisante Jimmy avant de redevenir sérieux. "La force de Nathan, c’est son charisme. Quand il parle, on l’écoute. Puis il a cette qualité de passe à laquelle on devra être vigilant". Quant à Nathan sur Jimmy: "Il est grand et physique. C’est important pour un défenseur central. Il n’est pas le plus rapide mais va vite quand il est lancé. Puis avec ses grandes jambes, il est embêtant. Quand l’attaquant pense être passé, il le voit encore revenir". Par contre, les deux frangins se sont mis vite d’accord pour trouver leur gros point faible. "On a parfois une petite absence et on a tendance à vite vriller si cela se passe mal. J’espère qu’on ne prendra pas un rouge chacun", s’esclaffent les deux.

« Plus de famille sur le terrain »

Si on se fie à la logique du budget et de l’effectif, le White Star semble partir avec une longueur d’avance. "Mais on n’a pas encore trouvé la bonne carburation en championnat avec notre 5/12, détaille Nathan. On a eu pas mal de nouveaux transferts. Le coach cherche encore la meilleure tactique. On sort d’un 3-3 alors qu’on menait 3-1 à la pause. C’est râlant. Mais on sent qu’il ne manque qu’un déclic pour qu’on soit lancé. On espère que ce sera dimanche. Et moi encore plus ! Le club ne serait pas contre le fait de monter. Mais pour cela, on doit prendre des points dans cette série qui est si bizarre. Ce ne sera pas évident face à Moen et Greg qui sait comment mettre en place une équipe". Cela va mieux à Moen qui n’aura pas la pression. Avec son 7/12, le début de championnat est réussi. Et la défaite 5-0 au Racing Waregem ne changera rien. "C’est un non-match, avec une rouge rapide qui nous a perturbés. On surfe sur la bonne saison de l’année passée avec un groupe à peine changé. On a trois nouveaux qui apportent beaucoup. Si on perd contre Lauwe, on pourra dire que c’est logique. Mais on joue chaque rencontre pour la gagner. Puis, on ne veut pas prendre deux tôles de suite. C’est inimaginable. Mais ce sera compliqué car Lauwe est un groupe très complet. Le danger vient de partout. Mais c’est logique pour un club qui joue la montée".

D’ici dimanche 14 h 59, cela risque de se chambrer encore pas mal entre les deux. "Même à l’échauffement, je pense qu’on sera encore en train de rigoler sur l’autre. Mais une fois le coup d’envoi donné, on sera focus et notre envie de gagner sera décuplée. Dans le match, il n’y aura plus de famille ou d’ami", préviennent les frérots qui, quoiqu’il arrive, vivront un moment unique.