Entre le TEF Kain et l'Essor Templeuve, c'est à la vie, à la mort

Kain et Templeuve sont décidément indissociables ! Si leurs fiançailles, débouchant sur la naissance du Wapiti Basket Club, sont toutes fraîches, les échanges entre les deux clubs, qui se partagent la garde alternée de nombreux éléments étaient déjà incalculables. Il y eut encore ce premier derby pour ouvrir le championnat début septembre, achevé sur une victoire kainoise, 58-45. Et on aura droit dans deux mois à un quart de finale alléchant de coupe du Hainaut entre les deux voisins au Palais des Sports de Templeuve. Au terme d’une journée marathon, c’est l’ex-Templeuvois Ludovic Peeters qui s’est chargé de mener à la victoire l’équipe kainoise contre Mons Capitale. "Ludovic et moi formons un vrai duo. Il n’y a pas de hiérarchie, insiste Sam Vankeersbulck. Comme je m’étais vu infliger une faute technique en première mi-temps, j’ai préféré passer la seconde assis sur le banc, en laissant à Ludo le soin de diriger les troupes debout, comme autorisé par le règlement. On se complète si bien que cela a parfaitement fonctionné. La manœuvre en a surpris plus d’un mais pour nous, elle est totalement spontanée". Ludo Peeters abondait mais avec une nuance: "C’est vrai qu’on a beaucoup à apprendre l’un de l’autre, ce qui fait que notre association est providentielle. On discute pour dégager les meilleures solutions et on peut aussi se modérer mutuellement quand c’est nécessaire. Cela dit, Sam reste le capitaine du navire et moi son second. Le plus important était de gagner pour aller défier l’Essor en quarts."