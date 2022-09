Pongiste depuis ses 13 ans et toujours fidèle à son club, Colin s’est investi dans le comité il y a deux ans. "Voyant certains délaisser un peu leurs fonctions, je me suis proposé pour renforcer l’équipe. J’ai commencé par lancer une chaîne YouTube pour le club afin de le promouvoir le mieux possible. En parallèle, j’ai aidé Julien à faire les équipes, et j’ai rapidement repris le flambeau", raconte le nouveau sélectionneur.

Un rôle taillé sur mesure

Le club tournaisien a donc mis entre les mains de ce jeune homme de 22 ans ses douze équipes messieurs, et Don Bosco n’est pas déçu. Colin a été à bonne école et a déjà bien saisi les différents enjeux: "J’adore tout ce qui est statistique et humain, je vois les sélections comme un jeu dans lequel il faut se surpasser chaque semaine. J’analyse les compositions des adversaires, j’observe lesquels de nos joueurs sont les plus en forme pour réaliser les objectifs. C’est un peu comme le jeu" Football Manager ", mais dans la vraie vie" sourit Colin.

Le nouveau stratège de Don Bosco n’est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Malgré les quatre montées réalisées l’an passé, Colin sait qu’il reste encore des objectifs à atteindre: "mon regret est que l’équipe D n’a pu accéder à la deuxième division provinciale. Les joueurs finissent troisièmes en ayant battu les seconds au match aller mais également au retour. Il y a malheureusement eu trop d’absents durant la saison, regrette Colin. Cette année, la montée de l’équipe D est plus que nécessaire. J’ai déjà un peu analysé le championnat et réfléchi à une tactique", rassure-t-il.

Toujours plus pour son club

Colin, par son investissement et son côté stratège, a également une bonne vision de la communication que devrait adopter son club. Grâce à son regard avisé des réseaux sociaux, le Tournaisien tenterait bien d’attirer de nouveaux joueurs. "J’ai longtemps discuté avec d’autres jeunes comme Hugo Delneste et Arno Schuddinck pour développer une page Facebook attractive. Elle nous servira de vitrine où seront référencés les informations utiles, les matchs et les résultats. Les bénévoles du club y seront également mis en avant et un de nos joueurs qui est photographe postera régulièrement quelques clichés. Aujourd’hui, ce sont Arno et Hugo qui apportent du contenu et je le valide. A terme, je souhaite qu’ils gèrent la communication sans moi, envisage Colin. Je suis très attaché à notre club et très content de pouvoir moi aussi apporter des changements."