Bon départ pour les dames 1 du Tournai HC alors que les bis s'offrent le derby

Après deux défaites, l’équipe 1 messieurs a repris sa marche en avant dans un match pourtant compliqué face à La Louvière. "Une équipe qui vise le haut. Après deux, trois incursions, on provoque un PC conclu par Max Henneghien. Les Loups égalisent peu après", détaille Robinson Boulanger. Malgré une belle tentative de Coussement, le score reste nul. En 2e, Esteban Delmotte redonne l’avance avant que Hugo Roose creuse l’écart. L’opposant ne lâche rien et revient à 3-2. Mais Célestin Delroisse, le dernier rempart, et la défense tiennent bon !