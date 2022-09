Une saison positive malgré tout pour Mattéo Van de Kerchove

Pour Mattéo Van de Kerchove, Mariembourg sonnait également comme le dernier rendez-vous de la saison. L’adolescent restait sur deux petites déceptions lors de la dernière manche et lors de l’épreuve européenne. Malheureusement, c’est une troisième qui est venue s’ajouter. "J’ai pourtant bien commencé lors des essais libres du jeudi. Grâce à un changement de tube de châssis, j’ai l’impression d’avoir un autre kart. Il répond parfaitement à tout. J’ai l’impression qu’il colle à la piste. Je ne suis qu’à deux dixièmes des plus rapides. Malheureusement, je ne parviens pas à réaliser les mêmes performances le lendemain sous un temps plus frais et incertain… Je termine 12e de mon groupe lors des chronos après avoir été ralenti par un autre pilote".